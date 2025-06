Scherma, Europei 2025: i favoriti gara per gara delle prove individuali. Tanti azzurri protagonisti

Domani cominciano a Genova gli Europei di scherma 2025. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i favoriti arma per arma nelle gare individuali.

FIORETTO FEMMINILE – L’assenza di Martina Favaretto apre scenari d’oro per tutte, visto che mancherà colei che era la principale favorita. Tutte le azzurre (Arianna Errigo, Anna Cristino, Martina Batini e Alice Volpi) hanno le carte in regola per arrivare sul gradino più alto del podio. Le principali rivali saranno le francesi Eva Lacheray, Pauline Ranvier e Anita Blaze, l’ungherese Flora Pasztor e la tedesca Anne Kleibrink (Ger).

FIORETTO MASCHILE – Tommaso Marini va a caccia del bis europeo dopo il trionfo della passata edizione a Basilea, ma probabilmente il marchigiano dovrà guardare proprio in casa sua per conoscere i suoi principali avversari. L’Italia punta moltissimo anche su Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi, con tutti i quattro azzurri che quest’anno almeno per una volta sono saliti sul gradino più alto del podio. Fari puntati poi sul ceco Alexander Choupenitch, il principale avversario, ma anche sui francesi Maxime Pauty e Pierre Loisel, sullo spagnolo Carlos Llavador e sull’ungherese Daniel Dosa.

SPADA FEMMINILE – Giulia Rizzi è reduce dalla miglior stagione della carriera tra Coppa del Mondo e Grand Prix e vuole ottenere la sua prima medaglia d’oro individuale della carriera. Un’Italia che anche nella spada femminile ha carte importantissime anche con Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e magari anche con l’esordiente Sara Maria Kowalczyk. Le avversarie, però, non mancano, partendo dall’ungherese Eszter Muhari (vincitrice a Barcellona), le estoni Nelli Differt, Katrina Lehis e Irina Embrich, le francesi Lauren Remby e Marie-Florence Candassamy e le ucraine Vlada Kharkova e Olena Kyryvytska e Dzhoan Bezhura

SPADA MASCHILE – In casa Italia si punta quasi tutto su Davide Di Veroli, che spera di rivivere le emozioni di due anni fa, quando riusciva a laurearsi campione a Plovdiv. Chi sogna il gradino più alto del podio è l’Ungheria con un super terzetto composto da Gergely Siklosi, Tibor Andrasfi e Mate Tamas Koch. Attenzione poi al ceco Jakub Jurka, al belga Neisser Loyola, ai francesi Luidgi Midelton ed Alexandre Bardenet e all’israeliano Yuval Shalom Freilich.

SCIABOLA FEMMINILE – Gara apertissima dove il lotto delle possibili vincitrici è davvero molto ampio. La bulgara Yoana Ilieva ha vinto in casa a Plovdiv in questa stagione e ci riproverà. Poi sicuramente attenzione sulla francese Sarah Noutcha, ma anche Spagna con Araceli Navarro e Lucia Martin-Portugues, e Grecia con Despina Georgiadou e Thedora Gkountoura possono sognare in grande. L’Italia vuole cancellare le zero medaglie della scorsa stagione e probabilmente la carta migliore è Michela Battiston, tornata sul podio in questa stagione.

SCIABOLA MASCHILE – Nella passata edizione l’Italia ha piazzato una meravigliosa tripletta sul podio con l’oro di Michele Gallo e l’argento di Luca Curatoli. I due azzurri sognano il bis e sono sicuramente nel lotto dei favoriti. La Francia punta all’obiettivo principale con Sebastien Patrice, Jean-Philippe Patrice e Maxime Pianfetti. Chiaramente non si può dimenticare il georgiano Sandro Bazadze, che forse a nel Mondiale di casa il suo grande obiettivo, e poi anche il tedesco Matyas Szabo.