Scherma, due azzurre in semifinale nella spada agli Europei! Santuccio elimina Rizzi, novità Kowalczyk

L’Italia è certa di conquistare altre due medaglie agli Europei di Genova. C’era davvero grande attesa per questa terza giornata e nella prova individuale di spada femminile Sara Maria Kowalczyk ed Alberta Santuccio hanno raggiunto la semifinale e quindi saranno sicuramente sul podio. La campana affronterà la russa Aizanat Murtazaeva, mentre la siciliana se la vedrà con l’estone Katrina Lehis.

Potevano tranquillamente essere tre le azzurre in semifinale ed invece nei quarti c’è stato un dolorosissimo derby azzurro tra Alberta Santuccio e Giulia Rizzi. Entrambe avevano chiuso la fase a gironi senza sconfitte, ma sfortunatamente sono finite entrambe nella stessa zona di tabellone. Un derby tiratissimo e vinto alla stocca supplementare per 10-9 da Santuccio, che già agli ottavi aveva ricorso al minuto extra per battere 11-10 l’ungherese Eszter Muhari.

Una favola quella di Sara Maria Kowalczyk, che alla sua prima partecipazione ad un campionato europeo riesce già ad andare a medaglia. La campana è reduce da una brillante stagione di Coppa del Mondo e lo ha confermato anche oggi a Genova, arrivando in semifinale dopo aver battuto nei quarti la tedesca Alexandra Ehler con il punteggio di 15-13. In precedenza erano arrivate le vittorie agli ottavi contro la lettone Prosina per 15-11 e nei sedicesimi con l’insidiosa estone Embrich per 15-9.

Non solo il derby con Rizzi ai quarti per Santuccio, ma anche quello ai sedicesimi di finale contro Rossella Fiamingo. Anche in questo caso è stata una sfida davvero molto combattuta e che ha premiato Santuccio con il punteggio di 15-13.