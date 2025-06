Scherma, doppia medaglia anche nel fioretto maschile! Bianchi e Marini approdano in semifinale

Salgono a quattro le medaglie azzurre in questa terza giornata. Dopo le due dalla spada femminile, ne arrivano altre due dal fioretto maschile grazie a Tommaso Marini e Guillaume Bianchi, che hanno raggiunto la semifinale e dunque la certezza di salire sul podio. Marini affronterà il francese Anas Anane, mentre Bianchi se la vedrà con lo spagnolo Carlos Llavador.

Marini va a caccia del secondo titolo europeo consecutivo dopo aver trionfato a Basilea l’anno scorso. Un cammino finora perfetto per il campione in carica, che ha battuto nei quarti l’ungherese Gergo Szemes con il punteggio di 15-10. In precedenza erano arrivati i successi con il britannico Kamal Minott (15-8) e con il polacco Leszek Rajski (15-11).

Soffertissima, invece, la vittoria di Bianchi nei quarti di finale contro l’ungherese Daniel Dosa. Il romano sembrava abbastanza in controllo ed invece ha subito la rimonta del magiaro, che si è portato sul 14-14. Bianchi è riuscito a mettere la quindicesima e decisiva stoccata, staccando così il biglietto per la semifinale. Negli ottavi l’azzurro aveva dominato con il ceco Alexander Choupenitch per 15-6 e ancora prima con il britannico Jaimie Cook per 15-7.

Bianchi ha vendicato Filippo Macchi, che è stato sconfitto negli ottavi di finale proprio da Daniel Dosa. Un assalto complicato, con il toscano forse preso anche da troppo nervosismo. Alla fine l’ungherese si è imposto per 15-13. Una “vendetta” azzurra anche quella di Marini con Szemes, visto che proprio il magiaro aveva battuto nei sedicesimi di finale Alessio Foconi con un incredibile 15-3.