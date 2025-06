Sara Errani giocherà il Major Premier Padel a Roma: arriva la wild-card

Sara Errani ha vinto il torneo di doppio nelle ultime due edizioni degli Internazionali d’Italia in coppia con Jasmine Paolini. La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 tornerà a Roma per disputare il BNL Italy Major Premier Padel: cambio di specialità per l’azzurra, che ha appena raggiunto la semifinale al Roland Garros e che eccezionalmente giocherà anche con la “pala” in mano.

La passione per il padel è forte e infatti a inizio stagione aveva giocato due tornei del CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della FIP: a Melbourne, pochi giorni prima dell’Australian Open, aveva fatto coppia con Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana vincitrice della BJK Cup, mentre nel FIP Gold di Dubai la sua compagna era stata Caterina Baldi.

Sara Errani giocherà a Roma grazie a una wild-card e farà coppia con la 19enne Giulia Dal Pozzo, uno dei talenti da seguire del padel italiano. L’altra wild-card per il tabellone principale è andata a Martina Parmigiani e Chiara Pappacena. Sul fronte maschile, invece, le wild-card sono state assegnate a: Alvaro Montiel Caruso e Flavio Abbate, Giulio Graziotti e Simone Cremona, Simone Iacovino e Lorenzo Di Giovanni.