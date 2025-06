Sara Errani e Jasmine Paolini non tradiscono e approdano ai quarti del doppio del Roland Garros 2025

Missione compiuta per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due campionesse olimpiche si sono imposte negli ottavi di finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025, battendo in 1 ora e 40 minuti di gioco la coppia formata dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund con lo score di 6-4 6-3.

Una partita in cui le due azzurre hanno messo in mostra la loro classe e soprattutto la propria capacità di mixare le qualità l’una dell’altra: da un lato la solidità da fondo di Jasmine e dall’altro la grande lettura tattica di Sarita. Centrati, così, i quarti di finale e prossima sfida contro il duo Kudermetova/Mertens, nella rivincita della finale di Roma (vinta dalle nostre portacolori).

Nel primo set sono le italiane ad avere le prima chance di andare avanti di un break, ma le quattro opportunità del secondo gioco non si trasformano. Di contro, Siegemund e Haddad Maia approfittano dei noti problemi al servizio di Errani per piazzare il primo strappo. La reazione delle tenniste nostrane è immediata, sublimata dal contro-break nel turno alla battuta di Siegemund. La storia si ripete nel settimo e ottavo game, con Errani e la tedesca non in grado di gestire a dovere il fondamentale del servizio. In questi saliscendi di emozioni, le giocatrici del Bel Paese trovano nel decimo game grande efficacia, aggiudicandosi il parziale per 6-4.

Nel secondo set le azzurre sfruttano il vento in poppa ed entrambe elevano il proprio tennis. Jasmine e Sarita mettono in mostra alcuni dei propri colpi per andare avanti di un break nel secondo gioco, ma ancora una volta la battuta della romagnola costa il contro-break. Il doppio tricolore ha la capacità di resettare con estrema rapidità e grazie a una splendida Paolini in risposta si concretizzano due break consecutivi. Avanti 5-1, si può chiudere la sfida, ma la brasiliana e la tedesca non ci stanno, riuscendo a conquistare il parziale contro-break. Un appuntamento solo rimandato e con un colpo vincente di Paolini la pratica si archivia sul 6-3.