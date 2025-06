Sara Errani e Jasmine Paolini in semifinale al Roland Garros! Kudermetova e Mertens liquidate in due set

Percorso netto che prosegue per Jasmine Paolini e Sara Errani nel torneo di doppio femminile al Roland Garros. Le due azzurre, campionesse olimpiche, si sono imposte contro Elise Mertens e Veronika Kudermetova sul punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 9 minuti di partita. Un match dominato dalle nostre portacolori, scese in campo col piglio giusto e approfittando degli errori delle loro rivali, decisamente sottotono. E così, la toscana e la romagnola hanno avuto accesso alla semifinale dove incontreranno la coppia vincente del confronto tra Andreeva/Shnaider e Danilovic/Potapova.

Nel primo set l’avvio è di marca azzurra. Kudermetova e Mertens faticano a tenere la palla in campo ed Errani sale in cattedra con le sue giocate in top-spin. Le nostre portacolori volano sul 4-0, in totale tranquillità. Una piccola reazione c’è dalle rivali nel quinto e sesto game, ottenendo il parziale contro-break, ma nel settimo gioco Errani e Paolini sanno riemergere da una situazione di 15-30 al servizio, strappando poco dopo la battuta alle avversarie e chiudendo sul 6-2.

Nel secondo set Kudermetova e Mertens provano a elevare le percentuali al servizio, ma sono sempre le azzurre a fare gioco. Sarita prende il pallino del gioco in mano, colpendo con precisione chirurgica in top e chiudendo a rete. Errani e Paolini mancano due palle break nel quarto gioco, ma sono puntuali nel sesto. La gestione del turno alla battuta di Jasmine non è eccellente e alcune risposte potenti di Mertens fanno la differenza. C’è il contro-break. Brave però le nostre portacolori a resettare a presentarsi super agguerrite nell’ottavo gioco. Senza concedere alcun quindici, le campionesse olimpiche vanno nuovamente avanti di un break e chiudono sul 6-3.

Leggendo le statistiche, colpisce in negativo il dato degli errori non forzati della coppia formata dalla russa e dalla belga (32) rispetto a quello delle italiane (17). Nell’economia della partita, un aspetto discriminante.