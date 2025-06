SALE IN CATTEDRA! Lorenzo Musetti argina il vulcano Rune e lo piega con una classe sublime: è ai quarti del Roland Garros!

Un eccezionale Lorenzo Musetti si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del Roland Garros. Doveva essere la prova della verità quella contro Holger Rune ed il toscano ha superato l’esame a pieni voti, superando il danese in quattro set con il punteggio di 7-5 3-6 6-1 6-2 dopo tre ore e diciotto minuti di gioco. Continua dunque il cammino parigino del numero sette del mondo, che adesso avrà certamente una grande occasione di spingersi ulteriormente avanti nel torneo, visto che partirà favorito contro l’americano Frances Tiafoe. L’obiettivo è quello di arrivare in semifinale, dove probabilmente ad attenderlo ci sarà Carlos Alcaraz, in una fantastica rivincita della sfida degli Internazionali d’Italia.

Importantissimo aver vinto il primo set, ma poi Musetti è stato bravissimo ad alzare ulteriormente il proprio livello nel terzo e nel quarto, schiantando completamente Rune. Il toscano ha concluso il match con il 67% di punti vinti con la prima, ma andando oltre il 70% sia nel terzo sia nel quarto parziale. I vincenti sono di più per Rune (46 contro 37), ma il danese ha commesso molti più errori non forzati dell’azzurro (57 contro 30).

Ottimo avvio di partita da parte di Musetti, che si procura subito due palle break e sfrutta la prima con un ottimo dritto vincente. Il toscano ha una palla per il doppio break di vantaggio nel terzo gioco, ma viene tradito dal suo rovescio. Sprecata l’occasione, il toscano subisce il controbreak nel game successivo, con il passante di Rune che non viene controllato dall’italiano. Si seguono poi i turni di servizio fino al nono gioco, quando Musetti toglie la battuta al danese, che affossa malamente il dritto sulla palla break. Il toscano, però, non sfrutta l’occasione di servire per il match e subisce l’immediato controbreak, mancando anche un set point e sbagliando malamente di dritto sulla seconda palla break. Le emozioni in questo primo set non sono finite, perchè Musetti torna avanti nuovamente di un break complice anche il doppio fallo di Rune sul 30-40. Questa volta l’azzurro non spreca il vantaggio e con un bel dritto chiude sul 7-5, prendendosi il primo set dopo un’ora e nove minuti.

Grande equilibrio in apertura di secondo set, dove si segue l’andamento dei turni di servizio. La svolta arriva nel sesto gioco, quando Rune si procura due palle break. Sulla prima Musetti si salva con il servizio, ma sulla seconda arriva l’errore con il back di rovescio. Il danese non concede repliche all’azzurro e va a prendersi il secondo set sul 6-3, chiudendo con lo smash dopo aver mosso per tutto il campo Musetti.

Nonostante il set perso, Musetti si rilancia subito in avvio di terzo parziale. Nel secondo game il toscano si procura due palle break e sulla prima Rune affossa malamente il dritto. L’inerzia della partita è totalmente cambiata con Musetti in pieno controllo e che tiene agevolmente i propri turni di servizio. L’azzurro chiude sul 6-3, terminando il set con un meraviglioso rovescio in contropiede che lascia immobile Rune.

L’ottimo momento di Musetti prosegue anche ad inizio quarto set, con il toscano che si prende il break in apertura dopo un punto manovrato benissimo e chiuso con il dritto incrociato vincente. Il colpo del ko definitivo arriva nel quinto gioco, con Musetti che si procura una palla per il doppio break e la sfrutta subito, complice anche un brutto errore con il dritto del danese. Non c’è più partita, perché Musetti non lascia nulla a Rune e chiude sul 6-2 con la prima vincente, staccando il biglietto per i quarti di finale a Parigi.