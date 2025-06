RUN2U 21ª puntata: trent’anni di corsa, passione e innovazione del “visionario” Carlo Capalbo

Ospite speciale di questa puntata è Carlo Capalbo uno dei più influenti organizzatori di eventi sportivi internazionali. Fondatore della RunCzech, ha rivoluzionato il mondo delle gare su strada in Europa. Scopri la sua visione, i successi globali e il suo impatto sull’atletica mondiale. Poi come sempre i preziosi consigli di Lorenzo Lotti col suo #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video da amici, appassionati di running … Infine le Scelte per voi. Il tutto con tanti video highlights che ci inviano gli organizzatori in redazione. Siamo in onda tutti i mercoledì in diretta dalle ore 20.30 con l’atleta di turno tra i nomi di maggior rilievo del panorama nazionale; mentre tutti i venerdì dalle ore 21.00 con l’ospite esperto e poi tanti racconti di gare e curiosità. Un appuntamento da non perdere per chi ama il running e vuole restare aggiornato seguiteci! Ed inviateci i vostri video sabrinarun2u@gmail.com