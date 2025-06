RUN2U 19ª puntata: con Daniele Menarini editore di CORRERE faremo il punto della stagione running

Ospite speciale Daniele Menarini, volto noto nel mondo del running e editore di CORRERE,amico caro e collega di famiglia per noi del Team RUN2U. Con la sua esperienza e competenza, analizzeremo la stagione del running, le tendenze emergenti e i consigli per gli atleti. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati!” Poi i preziosi consigli di Lorenzo Lotti col suo #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video da amici, testimonila appassionati di running con qualche chicca sempre dalla 100km del Passatore. Infine le Scelte per voi. Il tutto con tanti video highlights che ci inviano gli organizzatori in redazione. Siamo in onda (solitamente) tutti i mercoledì in diretta dalle ore 20.30 con l’atleta di turno tra i nomi di maggior rilievo del panorama nazionale; mentre tutti i venerdì dalle ore 21.00 con l’ospite esperto e poi tanti racconti di gare e curiosità. Un appuntamento da non perdere per chi ama il running e vuole restare aggiornato seguiteci! Ed inviateci i vostri video sabrinarun2u@gmail.com