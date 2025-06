Rugby, Quesada ha scelto l’Italia che sfiderà la Namibia

Gonzalo Quesada, allenatore dell’Italrugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Namibia venerdì 27 giugno alle ore 15, nella capitale Windhoek, per il primo test match del Tour estivo degli azzurri. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e sarà l’antipasto prima della doppia sfida contro i campioni del mondo del Sudafrica.

L’incontro rappresenta una nuova occasione per gli Azzurri di testare la profondità della rosa e dare spazio a nuovi talenti, in un match che chiude una settimana intensa di preparazione ad alta quota.

Sarà il sesto scontro diretto tra le due nazionali, con un bilancio che vede la Namibia avanti negli scontri giocati in casa: due vittorie africane contro una italiana ottenuta nel 2001. L’ultima sfida è stata invece alla Rugby World Cup 2023, dove l’Italia si è imposta nettamente per 52-8 a Saint-Étienne. Questa volta, a Windhoek, gli Azzurri cercheranno di replicare quel successo, forti di un mix tra esperienza e gioventù, con una formazione che include tre esordienti pronti a dare il proprio contributo dalla panchina.

Tra i titolari spiccano i ritorni di Odogwu nel triangolo allargato e della coppia Da Re–Fusco in mediana, già rodata nel Tour Estivo 2022. Capitan Nicotera guiderà una mischia solida, con Riccioni e Fischetti in prima linea. In panchina, spazio a giovani emergenti come Belloni, MVP dell’ultima Serie A Elite Maschile. “Abbiamo lavorato duramente per recuperare ritmo e introdurre nuovi giocatori al nostro sistema di gioco,” ha dichiarato Quesada, sottolineando la voglia di crescita e il valore di ogni sfida in questo tour.

ITALIA – formazione

15 Jacopo Trulla, 14 Paolo Odogwu, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Fusco, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Riccardo Favretto, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Stephen Varney, 22 Giulio Bertaccini, 23 Mirko Belloni