Rugby, Quesada: “Abbiamo mostrato la differenza Italia e Namibia: non era scontato”

Si è conclusa con la netta vittoria per 73-6 la prima partita del tour estivo dell’Italrugby all’Hage Geingob Stadium di Windhoek contro la Namibia. Un match mai in discussione, nonostante un primo quarto di partita dove gli azzurri hanno forse concesso troppo a un’avversaria palesemente non allo stesso livello.

Ecco le parole di coach Gonzalo Quesada a fine partita: ”Credo che è stata una bella partita della squadra. Prima della partita non ho esagerato dicendo che poteva essere pericolosa, sono stati i ragazzi che hanno lavorato bene per essere efficaci. Siamo stati bravi nei drive, nella mischia. Il solo punto che non mi è piaciuto è stata la disciplina, tanti calci di punizione contro di noi che erano evitabili”.

“Bene non far segnare mete, era un’obiettivo che ci siamo posti all’intervallo e in attacco sono molto soddisfatto, con tante mete con un buon timing, poco tempo e poco spazio” ha continuato il CT azzurro. “Le notizie negative sono solo gli infortuni di Riccioni e Marin, per il resto in queste condizioni un anno fa in Samoa abbiamo gestito male. Questa volta invece no, abbiamo fatto il lavoro perché la differenza si vedesse in campo e questa è una crescita della squadra”.

”La differenza con le prossime partite non devo spiegarla io. Nessuno nel gruppo pensa che ci si possa rilassare dopo questa vittoria. Il Sudafrica è tutta un’altra cosa, ma come ho detto l’importante era mostrare sul campo questa differenza che c’è con la Namibia” ha continuato Quesada.

”Nel 2023, a novembre, ero andato a cena con Giacomo Da Re. Giocava poco, non si sentiva mentalmente in forma e mi chiese di non considerarlo per la nazionale. Poi gli ho parlato quando ha avuto occasione di andare alle Zebre, per avere più chance di giocare, e ha preso questo rischio. Ha fatto una stagione d’alto livello e gli ha permesso di tornare in nazionale e oggi è stato man of the match. È questa una bella storia da raccontare” ha concluso il ct azzurro.