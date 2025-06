Rugby, l’Italia sfida la Namibia per cercare conferme

Inizia venerdì pomeriggio l’estate ovale dell’Italrugby, con gli azzurri di Gonzalo Quesada che affronteranno la Namibia a Windhoek nel primo test match del tour estivo. Per gli azzurri, dopo la Namibia, la doppia – durissima – sfida contro i campioni del mondo del Sudafrica e il coach argentino spera di avere risposte importanti in questa prima partita.

Come da tradizione, il tour estivo vede molti dei titolari dell’Italia tenuti a riposo e Quesada ha convocato una rosa fatta di alcuni giocatori esperti, ma anche tanti esordienti e ragazzi con pochi caps azzurri nelle gambe. Un’occasione, dunque, per testare novità in vista degli impegni autunnali e del prossimo Sei Nazioni per il coach azzurro e la chance per molti giocatori di conquistare un ruolo in azzurro.

I Welwitschias – il nome della nazionale namibiana – non sono una potenza mondiale, anche se partecipano regolarmente alla Coppa del Mondo, e si presentano all’appuntamento in piena emergenza. A pochi giorni dalla partita con l’Italia, infatti, ha dovuto rassegnare le dimissioni per motivi personali l’head coach Chrysander Botha e al suo posto – a interim – ci sarà una delle leggende del rugby della Namibia, l’attuale Director of Rugby della nazionale Jacques Burger.

NAMIBIA – ITALIA

Namibia: 15 Andre Van Der Berg, 14 Dane Van Der Merwe, 13 Alcino Izaacs, 12 Danco Burger, 11 Jurgen Meyer, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Jacques Theron, 8 Adriaan Boysen, 7 Max Katjijek, 6 Prince ǃGaoseb 5 Johan Retief, 4 Adriaan Ludick, 3 Aranos Coetzee, 2 Louis Van der Westhuizen, 1 Haitembu Shikufa

In panchina: 16 Armand Combrink, 17 Jason Benade, 18, Sidney Halupe, 19 Ruan Ludick, 20 Johan Luttig, 21 Pieter Diergaardt, 22 Oela Blauuw, 23 Quirione Majiedt

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Paolo Odogwu, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Fusco, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Riccardo Favretto, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Stephen Varney, 22 Giulio Bertaccini, 23 Mirko Belloni