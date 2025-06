Rugby, l’Italia non fatica ad avere la meglio sulla Namibia

Si è appena conclusa all’Hage Geingob Stadium di Windhoek la sfida tra la Namibia e l’Italia, primo test match degli azzurri in questa estate ovale. Una prima sfida contro una formazione al 25° posto nel ranking mondiale, antipasto prima della doppia partita contro i campioni del mondo del Sudafrica.

Parte subito in attacco l’Italia, forza il tenuto nei 22 i namibiani, va in touche e dalla seguente maul arriva la meta di punizione e azzurri che vanno sullo 0-7 e cartellino giallo per Van der Westhuizen. Italia che, però, perde durante l’azione Marco Riccioni, obbligato a uscire in barella. Al 6’ fallo azzurro e sulla piazzola va Swanepoel per il 3-7. Prova subito a reagire la squadra di Quesada, ma un paio di distrazioni complicano la vita agli azzurri. Italia dominante in mischia chiusa, ma troppi errori e nulla di fatto. Così un tenuto azzurro al 16’ manda di nuovo sulla piazzola Swanenpoel per il 6-7. Finalmente torna a giocare bene palla in mano l’Italia e al 18’ ovale che arriva al largo a Jacopo Trulla che si tuffa in menta per il 6-12.

Al 23’ fiammata azzurra, che ruba palla in difesa, ovale che arriva a Odogwu, corsa veloce, calcio a seguire che viene rincorso da Leonardo Marin (forse partito avanti) che schiaccia per il 6-19. Prova a reagire la squadra di casa, ma sbaglia la touche sui 10 metri e nulla di fatto. È sempre un ottimo Jacopo Trulla protagonista. Al 32’ prende palla l’estremo, corre, libera un Simone Gesi che corre velocissimo e si tuffa sulla bandierina per il 6-26. È un monologo azzurro e al 38’ è Tommaso Menoncello a infilarsi nel burro namibiano per il 6-33. E quando sembra ormai concluso il primo tempo, ecco un calcetto folle della Namibia, palla Gesi che scatta, calcia e sull’ovale arriva nuovamente Trulla per il 6-40 con cui si va al riposo.

Non cambia lo spartito a inizio ripresa, con l’Italia che al 44’ muove la palla con la mischia, poi si stacca Alessandro Fusco e va fino in fondo per il 6-47. Match ormai da tempo ha ben poco da dire, se non per le statistiche. Come la meta di Mirco Spagnolo al 64’, quella di Varney al 70’, la terza di Trulla al 75′ e quella di punizione allo scadere per il 6-73 finale.

NAMIBIA – ITALIA 6-73

Namibia: 15 Andre Van Der Berg, 14 Dane Van Der Merwe, 13 Alcino Izaacs, 12 Danco Burger, 11 Jurgen Meyer, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Jacques Theron, 8 Adriaan Boysen, 7 Max Katjijek, 6 Prince ǃGaoseb 5 Johan Retief, 4 Adriaan Ludick, 3 Aranos Coetzee, 2 Louis Van der Westhuizen, 1 Haitembu Shikufa

In panchina: 16 Armand Combrink, 17 Jason Benade, 18, Sidney Halupe, 19 Ruan Ludick, 20 Johan Luttig, 21 Pieter Diergaardt, 22 Pieter Diergaardt, 23 Quirione Majiedt

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Paolo Odogwu, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Simone Gesi, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Fusco, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Riccardo Favretto, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Andrea Zambonin, 20 Lorenzo Cannone, 21 Stephen Varney, 22 Giulio Bertaccini, 23 Mirko Belloni

Marcatori: 4’ m.t. Italia, 6’ cp. Swanepoel, 16’ cp. Swanepoel, 18’ m. Trulla, 23’ m. Marin tr. Da Re, 32’ m. Gesi tr. Da Re, 38’ m. Menoncello tr. Da Re, 40’ m. Trulla tr. Da Re, 44’ m. Fusco tr. Da Re, 64’ m. Spagnolo, 70’ m. Varney tr. Varney, 75′ m. Trulla tr. Varney, 80′ m.t. Italia