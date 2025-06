Rugby, Italia U20: Santamaria lascerà la panchina dopo i Mondiali

I Mondiali in Italia e, poi, l’addio. Roberto Santamaria guiderà l’Italia Under 20 alla prossima U20 World Rugby Championship e poi lascerà la panchina degli azzurrini. Ad annunciarlo, con un comunicato stampa, è stata oggi la Federazione Italiana Rugby, che non ha ancora annunciato il suo successore.

“Ci sarà tempo per salutarci e per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al mio percorso, ma prima dobbiamo focalizzarci su un impegno importante, che stiamo preparando al meglio: giocare un Mondiale nel nostro paese è uno stimolo in più per fare bene. Il gruppo squadra sta facendo un grande lavoro qui in Sudtirol e questo è ciò che conta di più. Al termine del Mondiale ci ritroveremo per salutarci come si deve” le parole di Santamaria.

“Ora però siamo tutti concentrati sull’U20 World Rugby Championship e sul fare bene in questa competizione. Dopo questo torneo, alle Zebre, lavorerò duramente fin da subito per continuare nella scia di quanto di buono fatto nella stagione appena terminata: in questo senso, voglio ringraziare Emiliano Bergamaschi un amico, che gode della mia stima come uomo e come tecnico per la crescita che ha apportato al pack che mi lascia in eredità” ha continuato il coach, annunciando il suo ingresso nello staff delle Zebre.

Dal 29 giugno al 19 luglio l’Italia ospiterà in Lombardia e Veneto il World Rugby U20 Championship. Gli azzurrini esordiranno proprio il 29 giugno contro la Nuova Zelanda, prima di tornare in campo il 4 luglio contro l’Irlanda, prima di chiudere la prima fase il 9 luglio contro la Georgia.