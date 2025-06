Rugby: Italia, Simone Ferrari convocato per il tour estivo

La Nazionale Italiana Maschile di rugby ha ufficialmente iniziato il proprio tour estivo 2025 con la preparazione al primo dei tre Test Match in programma. Il debutto degli azzurri è fissato per venerdì 27 giugno alle ore 15 contro la Namibia, allo Hage Geingob Stadium di Windhoek. Il match, che segna l’avvio di un percorso impegnativo per il gruppo guidato da Gonzalo Quesada, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena.

La giornata di apertura è stata caratterizzata da un’intensa sessione di lavoro: il team italiano, dopo una riunione tecnica nel quartier generale, ha svolto un allenamento collettivo per poi dividersi in due gruppi – avanti e trequarti – concentrandosi rispettivamente tra palestra e attività specifiche per affinare le abilità individuali. Un inizio concreto per entrare rapidamente nel ritmo partita e affrontare al meglio le sfide africane.

Non mancano però le difficoltà: Giosuè Zilocchi, pilone del Benetton Rugby, ha riportato un infortunio al rachide lombare durante gli allenamenti a L’Aquila. L’infortunio lo costringe a rinunciare al tour estivo. Zilocchi è rientrato a Treviso per iniziare la riabilitazione, seguito dallo staff del club in coordinamento con la Nazionale. Al suo posto è stato convocato Simone Ferrari, anch’egli in forza al Benetton e già integrato con il resto del gruppo in Namibia.

Italia – convocati

Piloni

Ferrari (Benetton Rugby, 64 caps)

Fischetti (Zebre Parma, 52 caps)

Hasa (Zebre Parma, esordiente)

Riccioni (Saracens, 33 caps)

Spagnolo (Benetton Rugby, 14 caps)

Tallonatori

Di Bartolomeo (Zebre Parma, esordiente)

Dimcheff (Colomiers Rugby, esordiente)

Nicotera (Stade Français, 33 caps)

Seconde linee

Canali (Zebre Parma, esordiente)

Cannone N. (Benetton Rugby, 52 caps)

Favretto (Benetton Rugby, 6 caps)

Zambonin (Zebre Parma, 9 caps)

Terze linee

Cannone L. (Benetton Rugby, 28 caps)

Izekor (Benetton Rugby, 4 caps)

Negri (Benetton Rugby, 63 caps)

Odìase (Oyonnax, esordiente)

Vintcent (Exeter Chiefs, 14 caps)

Zuliani (Benetton Rugby, 32 caps)

Mediani di mischia

Fusco (Zebre Parma, 18 caps)

Garbisi A. (Benetton Rugby, 16 caps)

Varney (Vannes, 32 caps)

Mediani di apertura

Da Re (Zebre Parma, 2 caps)

Montemauri (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Bertaccini (Valorugby Emilia, 1 cap)

Marin (Benetton Rugby, 14 caps)

Menoncello (Benetton Rugby, 28 caps)

Mori (Bayonne, 17 caps)

Zanon (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Belloni (FEMI-CZ Rovigo Delta, esordiente)

Gesi (Zebre Parma, 3 caps)

Lynagh (Benetton Rugby, 5 caps)

Odogwu (Benetton Rugby, 6 caps)

Trulla (Zebre Parma, 14 caps)