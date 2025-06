Rugby, Italia in raduno a L’Aquila in vista dei Test Match estivi in Namibia e Sudafrica

L’Italia del rugby si appresta ad iniziare la preparazione in vista dei prossimi Test Match: il Tour Estivo 2025 degli azzurri prevede tre sfide, una in Namibia, il 27 giugno all’Hage Geingbob Stadium di Windhoek, e due in Sudafrica, il 5 luglio al Loftus Versfeld di Pretoria ed il 12 luglio al Nelson Mandela Bay Stadium di Porth Elizabeth.

La Nazionale, agli ordini del commissario tecnico Gonzalo Quesada, sarà al lavoro a partire da domani, sabato 14 giugno, a L’Aquila: saranno aperti alla stampa per i primi 15′ gli allenamenti di lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 giugno, mentre sono previste negli stessi giorni delle conferenze stampa.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

27.06.25 Namibia v Italia – Windhoek, Hage Geingbob Stadium

05.07.25 Sudafrica v Italia – Pretoria, Loftus Versfeld

12.07.25 Sudafrica v Italia – Porth Elizabeth, Nelson Mandela Bay Stadium

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 52 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, esordiente)

Marco RICCIONI (Saracens, 33 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 14 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, esordiente)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 33 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 52 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 6 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 9 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 28 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 4 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 63 caps)

David ODIASE (Oyonnax, esordiente)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 14 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 32 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 18 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 16 caps)

Stephen VARNEY (Vannes, 32 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 2 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia, 1 cap)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 14 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 28 caps)

Federico MORI (Bayonne, 17 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 17 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta, esordiente)

Simone GESI (Zebre Parma, 3 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 5 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 14 caps)