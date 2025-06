Rugby, il calendario dei Test Match estivi 2025 dell’Italia: doppia sfida al Sudafrica

Il Tour Estivo 2025 dell’Italia del rugby prevede tre Test Match, uno in Namibia, il 27 giugno all’Hage Geingbob Stadium di Windhoek, e due in Sudafrica, il 5 luglio al Loftus Versfeld di Pretoria ed il 12 luglio al Nelson Mandela Bay Stadium di Porth Elizabeth.

Si tratta di tre Test Match molto diversi tra loro: il primo, per caratura tecnica e per ranking internazionale, è da vincere a tutti i costi, mentre per quanto concerne gli altri due, gli azzurri non avranno nulla da perdere, a maggior ragione in trasferta, contro la squadra al numero 1 della classifica mondiale.

Sembrano alla vigilia tre Test Match dall’esito scontato, che potrebbero (e dovrebbero) non dare nulla e non togliere nulla agli azzurri in termini di punti nel ranking internazionale, dove l’Italia è decima a quota 77.77, mentre la Namibia è 25ma con 57.87, infine il Sudafrica comanda con 92.78.

CALENDARIO TEST MATCH ITALIA ESTATE 2025

Venerdì 27 giugno Namibia-Italia – Windhoek, Hage Geingbob Stadium

Sabato 05 luglio Sudafrica-Italia – Pretoria, Loftus Versfeld

Sabato 12 luglio Sudafrica-Italia – Porth Elizabeth, Nelson Mandela Bay Stadium