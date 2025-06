Rugby: I British & Irish (soprattutto) Lions pronti a sbancare l’Australia

Si avvicina il momento dei test match estivi di rugby, ma l’estate 2025 ovale vede come protagonisti assoluti i British & Irish Lions, la selezione di giocatori britannici e irlandesi che ogni quattro anni effettua un tour downunder. E quest’anno tocca all’Australia provare a fermare la squadra guidata da Andy Farrell e che è a decisa trazione irlandese.

A partire dal coach, inglese alla guida dell’Irlanda, ma soprattutto dai 15 giocatori su 38 selezionati proprio tra gli irlandesi. Seguono i 13 inglesi, poi gli 8 scozzesi e chiudono, mestamente, i soli 2 gallesi. Jac Morgan e Tomos Williams sono, infatti, gli unici due giocatori del Galles a essere stati selezionati, a conferma del tragico momento che sta passando il rugby gallese.

Capitano sarà il colosso inglese Maro Itoje, mentre tanta curiosità ruota attorno all’irlandese James Lowe, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche perché in passato aveva giocato contro i B&I Lions, visto le sue origini maori. Con lui altri sei giocatori naturalizzati, cioè Van der Merwe, Bundee Aki, Hansen, Schoeman, Gibson Park e Tuipulotu.

Gli impegni dei Brtish & Irish Lions inizieranno dopodomani, con un primo test contro l’Argentina prima di volare in Australia. Qui affronteranno, come da tradizione, i club più titolati come Western Force, Reds, Waratahs e Brumbies, prima del trittico contro i Wallabies il 19 luglio, il 26 luglio e il 2 agosto.