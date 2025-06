Rugby, grave infortunio e lungo stop per Ange Capuozzo

Pessime notizie per la nazionale italiana di rugby. Ange Capuozzo dovrà restare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi dopo essersi procurato la frattura del perone della gamba sinistra. L’ala/estremo dell’Italia si era infortunato nell’ultimo match del campionato francese (Top 14) contro il Perpignan e l’uscita in barella dal campo non faceva che presagire il peggio.

Purtroppo l’esito è stato particolarmente negativo per Capuozzo, che termina dunque con anticipo la sua stagione. Il suo Tolosa sarà impegnato nella semifinale del Top 14 contro la vincente della sfida tra Bayonne e Clermont, ma oltre all’azzurro dovrà fare a meno anche di altre due sue pedine importantissime come Antoine Dupont e Peato Mauvaka, anche loro infortunati.

La sfortuna ha colpito nuovamente il giocatore della nazionale italiana. Infatti già nel 2023 Capuozzo aveva dovuto saltare la fase finale del campionato francese sempre a causa di un infortunio.

Capuozzo dovrà ora essere operato e poi rientrerà dunque in campo tra circa sei mesi. L’azzurro non era presente tra i convocati per i test match estivi contro Namibia e Sudafrica. Sembra quasi impossibile anche una sua presenza nei test match autunnali contro Australia, Sudafrica e Tonga.