Rugby, Gonzalo Quesada: “Mancano i leader abituali, Giacomo Nicotera sarà il capitano”

Doppio Test Match estivo per la Nazionale italiana di rugby che affronterà Namibia e Sudafrica: gli azzurri sono in ritiro in questi giorni a L’Aquila dove ieri in conferenza stampa ha parlato il commissario tecnico Gonzalo Quesada.

Le sue parole: “Il nostro obiettivo principale è la Rugby World Cup 2027. Analizzando la situazione ci siamo resi conto che continuare a far giocare sempre gli stessi giocatori poteva comportare una difficoltà per questi atleti già l’anno prossimo e in più poca profondità e poche soluzioni per il mondiale”.

Aggiungendo: “Abbiamo quindi trasformato quella che poteva essere una mini-crisi in una opportunità. Rispettiamo molto questa tournée contro i migliori al mondo, il Sudafrica, e contro la Namibia, che sarà tostissima da affrontare a casa sua, ma dobbiamo dare le opportunità di emergere ad altri giocatori, ma soprattutto ad altri leader”.

Cambia dunque il capitano: “Per me, dal momento che gli altri potenziali capitani non sono con noi, non c’era nessun dubbio che la miglior opzione per questa squadra fosse quella di Giacomo Nicotera come capitano. Il mio solo dubbio era che lui non se la sentisse, o che essendo un giocatore che vuole sempre dare tanto alla squadra questa diventasse una responsabilità ingombrante, che potesse fargli sentire un peso che non lo facesse esprimere naturalmente”.

Sulle partite da affrontare: “Questa tournée è difficile da preparare. Come sempre abbiamo poco tempo, ma a novembre e per il Sei Nazioni i giocatori arrivano con il ritmo partita dal club, noi dobbiamo solo lavorare sul nostro gioco. Ora invece abbiamo giocatori che arriveranno alla partita con la Namibia con 5, 6 settimane senza giocare”.