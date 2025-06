Rugby femminile, pubblicato il calendario del Sei Nazioni 2026: Italia in casa con Scozia ed Inghilterra

E’ stato pubblicato il calendario del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, che si disputerà da sabato 11 aprile a domenica 17 maggio del prossimo anno: l’Italia esordirà in Francia e giocherà in casa soltanto due match, ospitando Scozia ed Inghilterra, rispettivamente nel terzo e nel quarto turno.

Inizio ritardato per la prossima edizione del torneo dunque, che si sposta dalla terza settimana di marzo alla seconda di aprile: il match inaugurale vedrà l’Italia di Fabio Roselli protagonista in Francia sabato 11 aprile alle ore 13.25, poi le azzurre si sposteranno in Irlanda per il secondo turno di sabato 18 aprile, alle ore 18.40 italiane.

L’Italia giocherà le due partite casalinghe sabato 25 aprile alle ore 17.30 contro la Scozia e poi, dopo una settimana di pausa, sabato 9 maggio alle ore 15.00 contro l’Inghilterra. Nell’ultima giornata le azzurre torneranno a giocare in trasferta e domenica 17 maggio alle ore 13.15 italiane saranno ospiti del Galles.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026

Sabato 11 aprile 2026

Ore 13:25

Francia v Italia

Ore 15:25

Inghilterra v Irlanda

Ore 17:40

Galles v Scozia

Sabato 18 aprile

Ore 14:30

Scozia v Inghilterra

Ore 16:35

Galles v Francia

Ore 18:40

Irlanda v Italia

Sabato 25 aprile

Ore 15:15

Inghilterra v Galles

Ore 17:30

Italia v Scozia

Ore 21:10

Francia v Irlanda

Sabato 9 maggio

Ore 15:00

Italia v Inghilterra

Ore 17:15

Scozia v Francia

Ore 19:30

Irlanda v Galles

Domenica 17 maggio

Ore 13:15

Galles v Italia

Ore 15:30

Irlanda v Scozia

Ore 17:45

Francia v Inghilterra