Rugby, fatta la Namibia che sfiderà l’Italia venerdì

La Namibia ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Italia venerdì 27 giugno alle ore 15, nella capitale Windhoek, per il primo test match del Tour estivo degli azzurri. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, in vista degli impegni internazionali della seconda parte dell’anno.

Il XV titolare scelto dallo staff tecnico namibiano punta su un mix di esperienza e giovani promesse. In cabina di regia spazio alla coppia formata da Jacques Theron (mediano di mischia) e Tiaan Swanepoel (apertura), mentre il triangolo allargato vedrà Andre Van Der Berg nel ruolo di estremo, affiancato sulle ali da Dane Van Der Merwe e Jurgen Meyer. Al centro agiranno Alcino Izaacs e Danco Burger, con l’obiettivo di mettere sotto pressione la difesa italiana.

Nel pacchetto di mischia, spiccano nomi già noti nel panorama africano come il pilone Aranos Coetzee e il tallonatore Louis Van der Westhuizen. In seconda linea, la fisicità di Johan Retief e Adriaan Ludick promette battaglia nelle fasi statiche, mentre la terza linea composta da Boysen, Katjijek e ǃGaoseb garantisce dinamismo e impatto nei punti d’incontro.

Completano la rosa i sostituti, pronti a dare il proprio contributo a gara in corso: tra loro, spiccano Armand Combrink per il ruolo di tallonatore, i fratelli Ludick – Ruan in seconda linea e Adriaan tra i titolari – e il giovane Quirione Majiedt tra i trequarti. Sarà una partita dall’alto tasso fisico, con l’Italia chiamata a iniziare il tour con il piede giusto, ma la Namibia appare determinata a confermare la crescita del proprio rugby sul palcoscenico internazionale.

NAMIBIA – formazione

15 Andre Van Der Berg, 14 Dane Van Der Merwe, 13 Alcino Izaacs, 12 Danco Burger, 11 Jurgen Meyer, 10 Tiaan Swanepoel, 9 Jacques Theron, 8 Adriaan Boysen, 7 Max Katjijek, 6 Prince ǃGaoseb 5 Johan Retief, 4 Adriaan Ludick, 3 Aranos Coetzee, 2 Louis Van der Westhuizen, 1 Haitembu Shikufa

In panchina: 16 Armand Combrink, 17 Jason Benade, 18, Sidney Halupe, 19 Ruan Ludick, 20 Johan Luttig, 21 Pieter Diergaardt, 22 Oela Blauuw, 23 Quirione Majiedt