Rugby, com’è cambiata l’Italia per i Test Match con Namibia e Sudafrica rispetto al Sei Nazioni: tra ritorni, novità e infortuni

Si avvicinano i test match estivi e l’Italia di Gonzalo Quesada sfiderà la Namibia prima del doppio incontro contro i campioni del mondo del Sudafrica. Tre partite ostiche, con gli azzurri che sono volati downunder con una rosa molto diversa rispetto a quella vista nell’ultimo Sei Nazioni.

In prima linea una sola novità tra i piloni rispetto a pochi mesi fa, con l’esordiente Muhamed Hasa chiamato al posto di Giosué Zilocchi. Anche tra i tallonatori un solo nome nuovo, anche se sono due gli esordienti. Convocato Tommaso Di Bartolomeo, già chiamato a gennaio ma mai sceso in campo, mentre la grande novità è Pablo Dimcheff, chiamato al posto di Gianmarco Lucchesi.

In seconda linea confermato Matteo Canali, anche lui in attesa dell’esordio in azzurro, mentre rispetto al gruppo del Sei Nazioni torna in azzurro Andrea Zambonin, mentre restano a riposo Dino Lamb e Federico Ruzza. In terza linea resta a casa il capitano Michele Lamaro, mentre entra nel gruppo il possibile esordiente David Odiase.

In mediana, invece, poche novità a numero 9, con Fusco, Alessandro Garbisi e Varney convocati, mentre tante novità all’apertura, dove si prendono un turno di riposo Paolo Garbisi e Tommaso Allan, con le convocazioni di Giacomo Da Re e di Giovanni Montemauri. Convocato anche Leonardo Marin, che può giocare sia centro sia apertura, mentre tra i centri il nome nuovo rispetto al Sei Nazioni è il ritorno di Federico Mori, che ben sta facendo in Francia. Nel triangolo allargato, con il ko per infortunio di Ange Capuozzo, spazio per l’esordiente Mirko Belloni, mentre tornano dopo gli infortuni Louis Lynagh e Paolo Odogwu.