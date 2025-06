Rugby, alla scoperta di Pablo Dimcheff: il nuovo tallonatore dell’Italia di origini argentine

L’Italia si prepara al tour che la porterà quest’estate a sfidare per due volte il Sudafrica campione del mondo e la Namibia. E nei giorni scorsi Gonzalo Quesada ha annunciato i convocati per il tour estivo degli azzurri e nella lista ha sorpreso trovare il nome di Pablo Dimcheff, ai più un nome sconosciuto. Mai convocato in precedenza, neanche per un raduno, chi è il tallonatore di origini argentine?

Pablo Dimcheff è nato il 1º luglio 1999 a Buenos Aires, e come detto ricopre il ruolo di tallonatore per i francesi del Colomiers Rugby. Dimcheff ha iniziato la sua formazione rugbistica nel Club Pucará in Argentina nel 2016, mentre nel 2019, si è unito alla franchigia argentina dei Jaguares, partecipando alla Currie Cup. Nel luglio 2020, si è trasferito in Francia per giocare nella Pro D2 con il Soyaux Angoulême XV Charente. Nel 2021, ha firmato con l’Union Bordeaux Bègles, squadra del Top 14. Tuttavia, a marzo 2022, con poche presenze all’attivo, è stato ceduto in prestito al Stade Montois in Pro D2. Nel gennaio 2023, ha firmato con Colomiers Rugby in Pro D2 con un contratto fino a giugno 2025.

La carriera di Dimcheff è, però, anche caratterizzata dai molti infortuni. Nella stagione 2022-23, tornato a Bordeaux, ha subito una rottura dei legamenti crociati durante una partita contro la Section Paloise, che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi. L’anno dopo, invece, si è lesionato il menisco alla seconda giornata di campionato, costringendolo a diverse settimane di stop, e poco dopo il rientro ha subito uno strappo al polpaccio.

In questa stagione Pablo Dimcheff, però, si è affermato definitivamente come titolare nel ruolo di tallonatore al Colomiers. Dopo un inizio vissuto partendo dalla panchina, ha guadagnato sempre più minuti e fiducia, arrivando a partire titolare in sei delle ultime otto partite. Il suo rendimento è cresciuto vistosamente, diventando una pedina chiave per la squadra.

Dimcheff è il miglior marcatore stagionale del club con dieci mete, grazie anche alla sua efficacia nelle maul e alle sue doti individuali come velocità e capacità nel corpo a corpo. Si distingue anche in difesa come eccellente rubapalloni, contribuendo significativamente ai successi del Colomiers, che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto. Le sue prestazioni hanno convinto il club a rinnovargli il contratto fino al 2028, in vista dei barrages di ProD2.