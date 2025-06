Rugby a 7, le Championship Series già in salita per l’Italia

Si è disputata questo weekend la prima delle due tappe delle European Championship Series, il torneo continentale di rugby a 7 per nazioni. Una doppia tappa maschile e femminile che si è giocata a Makarska, in Croazia, e che ha visto gli azzurri chiudere con un dignitoso sesto posto, mentre per le azzurre la debacle è stata totale.

L’Italia maschile era inserita nel non facile girone con Spagna, Francia e Svezia e l’esordio è stato durissimo, con gli iberici che si sono imposti con un netto 53-12. Azzurri che si riprendono nella seconda sfida, superando 26-14 la Svezia, prima di piazzare il colpaccio contro la Francia, battuta 17-5. Un risultato che vale l’accesso ai quarti di finale per l’Italia.

Qui Scalabrin e compagni trovano nuovamente la bestia nera Spagna e vengono sconfitti per 31-14. Azzurri che, dunque, si giocano la quinta piazza e prima si impongono per 20-14 sulla Repubblica Ceca, prima si venir sconfitti 33-7 dalla Germania, chiudendo così al sesto posto. A rendere più amara la tappa in Croazia il successo in finale proprio della Francia sulla Spagna, a conferma della buona qualità generale dell’Italia.

È un calvario, invece, il torneo femminile. Nella fase a gironi le azzurre perdono 56-0 all’esordio con la Polonia, poi 41-0 contro la Spagna e, infine, 36-0 contro il Portogallo. Nei playoff per evitare l’ultima posizione, poi, arriva l’ennesimo cappotto contro la Svezia per 38-0 e nella finalina per evitare la dodicesima piazza arrivano i primi punti, ma non basta e l’Italia perde 20-12 con la Georgia chiudendo ultima, con la retrocessione al Trophy a un passo.