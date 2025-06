Rossi/Viscovich trionfano a Battipaglia: la prima vittoria di coppia per gli azzurri

La tappa del Beach Pro Tour Future di Battipaglia si chiude con una storica vittoria per Marco Viscovich ed Enrico Rossi, che conquistano il loro primo titolo da quando giocano insieme battendo in finale i connazionali Alfieri/Ranghieri con un secco 2-0 (21-14, 21-16). In campo femminile, trionfo inatteso per le olandesi Veerbeek/Hogenhout, capaci di imporsi con autorità nella finale contro le favorite lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite.

Il cammino di Rossi/Viscovich si è concluso nel modo più esaltante possibile: dopo una semifinale combattuta contro gli austriaci Seidl/Huber (1-2: 21-17, 13-21, 8-15), nella quale gli azzurri hanno ribaltato un primo set negativo con una prestazione crescente e aggressiva, è arrivata la prestazione perfetta in finale contro Alfieri/Ranghieri.

Nella sfida tutta italiana per il titolo, Rossi e Viscovich hanno preso in mano la partita fin dalle prime battute, dominando il primo set con servizi efficaci e grande precisione in attacco. Il secondo set ha visto un tentativo di reazione di Alfieri/Ranghieri, ma la coppia vincitrice non ha mai perso il controllo dell’incontro, chiudendo 21-14, 21-16 e scrivendo la parola “fine” su un torneo che li ha visti protagonisti.

Una vittoria dal forte valore simbolico: è il primo successo da quando Enrico Rossi, reduce da diverse stagioni con Carambula, ha formato un nuovo duo con Marco Viscovich. Un traguardo che lancia la coppia con fiducia verso le prossime sfide internazionali.

Nella finale per il terzo posto, a spuntarla sono stati proprio gli austriaci Seidl/Huber, che hanno superato in volata Andreatta/Benzi al termine di un match intenso e risolto solo ai vantaggi del tie-break: 2-1 (21-19, 19-21, 17-15). Buona comunque la prestazione di Andreatta e Benzi, costretti a cedere nei momenti chiave ma protagonisti di un torneo solido. Nel femminile, il titolo è andato a sorpresa alle olandesi Veerbeek/Hogenhout, uscite dalle qualificazioni e capaci di inanellare un percorso perfetto fino al trionfo. In finale hanno sconfitto le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite con il punteggio di 2-0 (22-20, 21-15), dopo aver superato anche in semifinale le francesi Dupin/Kinna in un’autentica battaglia risolta solo al terzo set (21-13, 18-21, 18-16).

Per Dumbauskaite/Grudzinskaite, protagoniste dell’altra semifinale vinta 2-0 (21-17, 21-19) contro le esperte Luini/Poiesz, resta comunque un argento che conferma la loro solidità a livello Future. La finale per il terzo posto è andata alla coppia Dupin/Kinna, brave a rimettersi in carreggiata dopo la delusione della semifinale. Le francesi hanno battuto Luini/Poiesz 2-0 (21-19, 21-18), chiudendo con una medaglia e una prestazione concreta.