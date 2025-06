Roma Sprint Festival 2025 oggi: orari, programma, tv, streaming

Oggi venerdì 20 giugno va in scena il Roma Sprint Festival, evento di atletica che si disputerà nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi di Roma. Riflettori puntati sulla velocità come si può intuire dal nome del meeting, giunto alla sua quinta edizione e sempre di particolare interesse vista la presenza di alcuni esponenti di spicco del movimento tricolore. Doveva esserci Marcell Jacobs ma lo sprinter lombardo ha deciso di rinunciare dopo le prestazioni sottotono offerte a Turku.

A impreziosire la serata nella Capitale saranno altri due Campioni Olimpici di Tokyo 2020 nella 4×100: Fausto Desalu e Lorenzo Patta, pronti a sfidarsi sui 100 metri dove vedremo all’opera anche Roberto Rigali e Samuele Ceccarelli. Il DT Antonio La Torre osserverà con attenzione e potrebbe scegliere chi sarà il titolare sul rettilineo per gli Europei a squadre. Sui 100 metri femminili sono annunciate Alessia Pavese e Vittoria Fontana, mentre sui 400 metri vedremo all’opera Lorenzo Benati e Brayan Lopez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Roma Sprint Festival. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ROMA SPRINT FESTIVAL OGGI

Venerdì 20 giugno

19.25 100 metri maschile (Sprint Festival), prima batteria

19.30 100 metri maschile (Sprint Festival), seconda batteria

19.35 100 metri maschile (Sprint Festival), terza batteria

19.45 100 metri femminile

19.55 400 metri maschile

20.05 200 metri femminile

20.15 200 metri maschile

20.35 100 metri maschile, Team Italia: con Randazzo, Ceccarelli, Desalu, Patta, Rigali

PROGRAMMA ROMA SPRINT FESTIVAL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.