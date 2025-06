Roland Garros, Jannik Sinner: “Pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, ma non dormirò molto bene questa sera”

L’amarezza di Jannik Sinner nel corso della cerimonia di premiazione del Roland Garros 2025 è palpabile: l’azzurro sbuffa all’idea di dover rispettare il cerimoniale e quindi parlare, ripensando forse ai tre match point consecutivi avuti a disposizione e non sfruttati.

I complimenti all’avversario: “Buonasera a tutti, complimenti Carlos, prestazione eccezionale, un’altra battaglia stupenda. Complimenti al tuo team per il lavoro stupendo, sono felicissimo per voi, ve lo meritate, complimenti. E’ più facile giocare a tennis che parlare in questo momento“.

La consapevolezza del grande torneo disputato: “Al mio team chiaramente grazie per avermi messo nella condizione di giocare una partita del genere, abbiamo dato il massimo, abbiamo dato tutto, pochi mesi fa avremmo firmato per essere qui, è stato un torneo straordinario, anche se è molto difficile ora ma va bene“.

Il privilegio di calcare i campi del Roland Garros: “Grazie ai raccattapalle per il lavoro straordinario, rendete la vita molto più semplice sul campo a noi, grazie ai giudici di linea, alla giudice di sedia. Grazie, è un grande privilegio per noi giocatori, Parigi è un posto straordinario per me, ho ottenuto tanto“.

L’amarezza nelle parole conclusive di Sinner: “E’ comunque un trofeo eccezionale, ma non dormirò molto bene questa sera, ma va bene così. Ringrazio l’organizzazione, ci fate sentire a casa, anche voi ci rendete tutto molto più facile. Grazie al pubblico, eccezionale in queste due settimane, siete straordinari. Ci vediamo il prossimo anno“.