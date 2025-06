Roland Garros, Jannik Sinner: “Djokovic è un modello per noi giovani, tutto quello che sta facendo è incredibile”

Jannik Sinner ha sconfitto il serbo Novak Djokovic in tre set nella seconda semifinale del Roland Garros 2025 di tennis: l’azzurro nell’ultimo atto di domenica 8 giugno affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Al termine del match appena vinto, l’azzurro è stato intervistato, come di consueto, in campo.

L’analisi del match: “Ho dovuto fare un passo in avanti nel mio tennis, giocare il mio miglior tennis. Djokovic ha fatto vedere che modello è per noi giovani, giocare così, con tutto quello che sta facendo, è incredibile. Non posso che augurargli il meglio per la stagione, credo che siamo molto fortunati a vederlo giocare ancora a questo livello, è incredibile“.

Djokovic ha giocato al meglio, nonostante abbia perso in tre set: “E’ molto difficile affrontarlo, ha raggiunto tante di quei traguardi, è il migliore nella storia del nostro sport, ed affrontarlo è fantastico. Cerco di non pensarci, ma prima di scendere in campo senti la tensione, sai quello che stai per affrontare, ma come ho detto ho cercato di prepararmi nel modo migliore possibile ed affrontare le situazioni in campo. Sono felice di averlo fatto, chiaramente domenica sarà davvero complicata, ultimamente sto andando bene, vediamo cosa riesco a fare domenica. Intanto sono felice di esserci arrivato, poi si vedrà“.

Da domani si penserà alla finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz: “Io mi voglio godere questo momento, sono momenti rari, speciali, nella mia carriera, ovviamente cerchiamo di apprezzarlo, ora prepareremo la finale di dopodomani. Grazie per avermi trattato così bene lungo tutto il torneo, ci prepareremo al meglio per la finale“.