Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (1° giugno): orari, programma, tv

Il torneo entra nella fase calda con l’inizio degli ottavi di finale. Dei due tabelloni di singolare. L’Italia cala due dei suoi tre assi per cercare di tagliare il traguardo dei quarti di finale e continuare a recitare un ruolo da assoluta protagonista. Non sarà però assolutamente facile il compito da cui sono attesi Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini.

Nel match serale sul Court Philippe-Chatrier il toscano, ottavo favorito del seeding, affronta il danese Holger Rune, testa di serie numero 10. Il semifinalista di Madrid e Roma ha bisogno di innalzare notevolmente il livello del suo gioco se intende sopraffare un rivale ostico contro cui è sotto 2-0 nel bilancio dei precedenti. Impensabile pensare di avere la meglio contro un cliente insidioso regalando l’inizio di partita come nei primi turni,

Nell’incontro di apertura sullo Chatrier Jasmine Paolini incrocia sul proprio cammino Elina Svitolina. Inizia ad elevarsi in maniera esponenziale il livello della sfida per la quarta favorita del seeding. Superare lo scoglio rappresentato dalla numero tredici del tabellone aprirebbe le porte del probabile scontro titanico con Iga Swiatek, detentrice del titolo, nella rivincita della finale dello scorso anno.

Nel torneo di doppio femminile Lucia Bronzetti, in coppia con la statunitense Ann Li, affronta il tandem Elise Mertens/Veronika Kudermetova, teste di serie numero 6.Nel tabellone di doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero 3, affrontano il secondo turno contro la coppia formata dallo statunitense Robert Galloway e dalla cinese Xinyu Jiang.

Di seguito il calendario completo degli italiani della prima giornata del Roland Garros 2025. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Discovery+ (tutti i campi), SkyGo e DAZN (Eurosport 1 e 2 per entrambi). OA Sport offrirà la Dirette Live testuale dei match di Musetti, Paolini ed Errani/Vavassori.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Court Philippe-Chatrier

1° match dalle 11:00

Paolini (ITA) [4] – Svitolina (UKR) [13]

4°match Non prima delle 20:15

Musetti (ITA) [8] –Rune (DAN) [10]

Court 7

4°match dalle 11:00

Xinyu Jiang/Galloway (CIN/USA) – Errani/Vavassori (ITA) [4]

Court 6

2°match dalle 11:00

V.Kudermetova/Mertens (RUS/BEL) –Bronzetti/Li (ITA/USA)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (11.00-15.00 e 19.30-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-20.40)

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport