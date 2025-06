Roland Garros 2025, Bublik elimina a sorpresa Draper! Sarà Djokovic-Zverev ai quarti

Il torneo di singolare maschile del Roland Garros completa gli ottavi di finale con la disputa dei match valevoli per la parte bassa del tabellone. Alexander Zverev approfitta del ritiro di Griekspoor per superare il turno e guadagnarsi la sfida contro Novak Djokovic, vincitore in tre set su Cameron Norrie.

Continua, e non sembra avere alcuna voglia di terminare, la splendida favola di Alexander Bublik. Il kazako, dopo aver perso il primo set, esce prepotentemente alla distanza, piega 5-7 6-3 6-2 6-4, in due ore e trentaquattro minuti, Jack Draper, testa di serie numero 5, e conquista, per la prima volta in carriera, i quarti di finale di un torneo dello Slam. Bublik rimonta un set ed un break di svantaggio con una partita clamorosa nella quale colleziona vincenti in serie, gioca un tennis incredibile e fa impazzire il suo avversario con una splendida serie di smorzate. L’ovazione finale del pubblico è il meritato premio allo straordinario torneo disputato fin qui.

Dura poco meno di un’ora la fatica di Alexander Zverev. Il tedesco, sul 6-4 3-0 a proprio favore, approfitta del ritiro di Tallon Griekspoor. L’olandese abbandona il campo, dopo un rapido colloquio con il fisioterapista, e preferisce così evitare il rischio di ulteriori problemi. Il numero tre del mondo centra così la settima qualificazione negli ultimi otto anni ai quarti di finale di Parigi.

Vince e convince Novak Djokovic, pronto a vivere quello che si preannuncia come un match a cinque stelle. Il serbo liquida 6-2 6-3 6-2, in due ore e quattordici minuti, l’inglese Cameron Norrie e guadagna così la qualificazione ai quarti. Nel prossimo turno il numero sei del seeding incrocerà sul proprio cammino Alexander Zverev. Il serbo domina l’andamento della prima frazione strappando tre volte il servizio al rivale e firma il 6-2 alla prima opportunità, Nella seconda partita il britannico si porta sul 2-0, Djokovic recupera il break, impatta sul 2-2 e, dopo il medical time out, chiude i conti inanellando tre game di fila per il 6-3. Non c’è storia nel terzo set, la testa di serie numero 6 scappa sul 5-1 e, al primo match point, chiude i conti sul 6-1.