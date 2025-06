Roland Garros 2025, Sinner sfida Rublev per i quarti di finale

La seconda settimana del Roland Garros inizia con i match valevoli per gli ottavi di finale della parte alta del singolare maschile e quelli della parte bassa del singolare femminile. L’Italia schiera la sua punta di diamante per continuare il cammino di avvicinamento ad una conclusione auspicata da tutti gli appassionati, la sfida per il titolo tra i primi due giocatori del mondo.

Torna in campo animato dalla ferma intenzione di proseguire lo scintillante cammino compiuto fin qui Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha dato spettacolo nell’incontro dei sedicesimi dominando in lungo e in largo un cliente insidioso come il ceco Jiri Lehecka.

Sulla sua strada si presenta ora il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 17 che ha beneficiato del forfait del transalpino Arthur Fils. Rublev non sta sicuramente vivendo il suo miglior momento, è però giocatore di qualità in grado di accendersi da un momento all’altro ed è reduce dalla finale persa ad Amburgo contro Flavio Cobolli. Il bilancio dei precedenti tra i due i è di 6-3 a favore del giocatore italiano. La vittoria spalancherebbe le porte dei quarti di finale, all’orizzonte c’è la probabile sfida con Jack Draper.

Il britannico dovrà però preoccuparsi prima di offrire la miglior versione di sé stesso contro Alexander Bublik. Il kazako è tennista dal talento sopraffino che, soprattutto nella giusta giornata ha tutte le carte in regola per potersela giocare alla pari anche contro i più forti della classifica.

Alexander Zverev è pronto a sostenere l’esame Tallon Griekspoor. Il tedesco ritrova sulla propria strada, per la terza volta in stagione, l’olandese contro cui aveva perso ad Indian Wells e si era poi preso la rivincita nel torneo di Monaco. Novak Djokovic, testa di serie numero 6, vuole proseguire la caccia al suo venticinquesimo titolo Slam e per farlo chiede strada all’inglese Cameron Norrie.

Nel singolare femminile la statunitense Coco Gauff, seconda favorita del seeding, affronta l’insidioso esame rappresentato dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 20. La russa Mirra Andreeva deve superare lo scoglio dell’australiana Daria Kasatkina per approdare ai quarti.

Sarà una giornata di straordinari per Sara Errani. La giocatrice italiana sarà impegnata prima negli ottavi di finale del doppio femminile con Jasmine Paolini, avversarie Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund, e poi, con Andrea Vavassori, entrerà in campo per i quarti del doppio misto contro la coppia britannica Olivia Nicholls-Henry Patten.