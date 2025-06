Roland Garros 2025, Sara Errani: “Vincere misto e doppio è pazzesco”; Jasmine Paolini: “Un sollievo”

Le campionesse del torneo di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini, hanno commentato in conferenza stampa il titolo conquistato a Parigi, parlando anche degli obiettivi come coppia per il prosieguo della stagione.

Sara Errani analizza la svolta del match: “Siamo rientrate dopo il secondo set con molta più energia e, io almeno, mi sono obbligata ad incitarci il triplo e farci sentire, anche per togliere la tensione. Sicuramente urlare e provare a spingere aiuta e credo che abbiamo alzato il livello già dal primo game del terzo set“.

Per Jasmine Paolini è il primo titolo Slam in carriera: “Il sapore è buono, è incredibile, come ho detto prima, ero anche un po’ nervosa, perché l’anno scorso abbiamo mancato un’occasione, forse non avevamo fatto la miglior partita, anche se Siniakova/Gauff sono una coppia fortissima, e quindi sono veramente contenta perché giocavamo bene, stavamo giocando bene, ci piace giocare qui, quindi è stato un po’ anche un sollievo“.

Ottavo Slam per Errani: “Oggi eravamo molto favorite, quindi sapevamo che avremmo dovuto vincere, poi gestirlo è tutta un’altra roba. Loro comunque hanno giocato tatticamente in modo molto intelligente, quindi ci hanno fatto anche giocar male loro, cioè è anche merito loro di questa partita, e poi nel terzo comunque siamo riuscite a rialzare il livello un pochino, e sicuramente sono felicissima. Vincere il misto e poi vincere anche il doppio è pazzesco, io penso già alla foto all’entrata che ci sarà il prossimo anno, la vedremo lì, quindi sono felicissima“.

Gli obiettivi futuri per Errani: “Vincere uno Slam sicuramente era un obiettivo, e poi ci proveremo alle Finals, quello sicuramente è un altro obiettivo e basta, non diciamo altro. Ovviamente ci sono i sogni, che sono diversi dagli obiettivi, però siamo qua per dare il nostro meglio ogni settimana“.

Le fa eco Paolini: “Un obiettivo sinceramente è cercare di migliorare rispetto all’anno scorso sull’erba, e cercare di trovare un modo per essere più competitive anche lì. Questo l’obiettivo sicuramente a breve termine, e poi secondo me se riusciamo a migliorare sull’erba ci aiuterà anche poi sul cemento“.

Qualificazione praticamente certa alle Finals, ma Errani predica calma: “Speriamo di qualificarci, non è sicuro al 100%, però siamo messe bene, inutile negarlo, e se andiamo a Riad speriamo di riuscire a fare meglio dello scorso anno, che ci è rimasto un po’ lì, più che altro due partite un po’ bruttine, abbiamo anche giocato bene, però non siamo riuscite a chiuderle, quindi speriamo speriamo di far meglio se andremo lì“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini