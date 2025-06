Roland Garros 2025, Sara Errani ed Andrea Vavassori dominano Zhang/Arevalo e volano in finale nel doppio misto!

La prima coppia finalista del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis è quella composta dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, vittoriosi del titolo agli US Open 2024 ed accreditati della terza testa di serie a Parigi, i quali liquidano la cinese Zhang Shuai ed il salvadoregno Marcelo Arevalo, coppia numero 2 del seeding, battuti con lo score di 6-2 6-3 in soli 59 minuti di gioco.

La finale sulla terra battuta outdoor del secondo torneo stagionale del Grand Slam, si giocherà domani e gli avversari usciranno dalla sfida tra la coppia composta dalla statunitense Desirae Krawczyk e dal britannico Neal Skupski e quella formata dagli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King, accreditati della testa di serie numero 4 del tabellone.

Nel primo set gli azzurri vincono i primi 11 punti consecutivi al servizio, mentre il salvadoregno si salva al punto decisivo nel secondo game, invece la cinese cede la battuta a quindici nel quarto gioco e gli italiani scappano sul 3-1. Vavassori prima ed Errani poi tengono senza patemi i rispettivi turni al servizio, mentre nell’ottavo game Zhang cede ancora la battuta, questa volta a trenta, confezionando il 6-2 per gli azzurri in soli 28 minuti di gioco.

Nella seconda frazione, dopo il doppio fallo iniziale di Vavassori, gli azzurri infilano nove punti consecutivi, scappando sul 2-0 15-0 con Errani in battuta. L’azzurra subisce il controbreak a trenta, ma a seguire Zhang perde per la terza volta consecutiva il servizio, e gli italiani vanno di nuovo sul 3-1. Errani cede nuovamente la battuta a trenta nel settimo game, ma gli azzurri strappano ancora il servizio all’asiatica, portandosi sul 5-3. Vavassori serve per il match, la coppia italiana risale dal 15-30 e certifica il successo sul 6-3 in 31 minuti.

Le statistiche sottolineano il dominio della coppia azzurra, che vince 57 punti contro i 33 degli avversari, mettendo a segno più vincenti, 20-15, e concedendo meno della metà dei gratuiti, 9-20. Errani e Vavassori sfruttano 5 delle 8 palle break avute a disposizione e ne cancellano 2 delle 4 concesse, e sono più concreti dei rivali sia con la prima, 67%-50%, sia, soprattutto, con la seconda, 88%-17%.