Roland Garros 2025, Sara Errani ed Andrea Vavassori centrano i quarti nel doppio misto!

La coppia italiana composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, vittoriosa del titolo agli US Open 2024, ed accreditata della terza testa di serie del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2025 di tennis, approdano ai quarti di finale: gli azzurri eliminano in due set la coppia composta dalla cinese Jiang Xinyu e dallo statunitense Robert Galloway, battuta con lo score di 6-3 7-5, maturato in un’ora e quattro minuti di gioco.

Nei quarti di finale gli azzurri affronteranno, già nella giornata di domani, quando sia Errani che Vavassori saranno chiamati ad un doppio impegno, dovendo giocare prima rispettivamente in coppia con Jasmine Paolini e Simone Bolelli, i britannici Olivia Nicholls e Henry Patten.

Nel primo set il momento decisivo arriva sull’1-1, quando gli azzurri si inventano un parziale di 12 punti a 2 che li proietta sul 4-1 non pesante grazie al break a zero maturato nel quarto game sul servizio dell’asiatica. La coppia italiana non concede nulla al servizio agli avversari, infilando 13 punti consecutivi in battuta e portando a casa la frazione sul 6-3 in 22 minuti.

Molto più combattuta la seconda partita: il punto decisivo premia in apertura Jiang e Galloway e poi Errani e Vavassori, ma la cinese e lo statunitense trovano lo strappo nel quarto game, quando tolgono il servizio all’azzurra a trenta. Gli italiani, però, centrano l’immediato controbreak, ancora al deciding point, per poi certificare l’aggancio sul 3-3. Jiang e Galloway si rifugiano ancora al punto decisivo sia nel settimo che nel nono game, ma lo strappo decisivo degli azzurri arriva nell’undicesimo gioco, quando, sul 5-5 30-0 per l’asiatica ed il nordamericano, la coppia italiana apre la striscia di otto punti consecutivi che li porta al successo sul 7-5 in 42 minuti.

Le statistiche incoronano gli azzurri, che vincono 68 punti contro i 44 dei rivali, mettendo a segno più vincenti, 30-24, e concedendo la metà dei gratuiti, 9-18. Errani e Vavassori sfruttano 3 delle 7 palle break avute a disposizione e ne cancellano una delle due concesse.