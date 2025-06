Roland Garros 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini: “Parigi è un posto speciale per entrambe”

Nelle semifinali del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno annichilito la coppia composta dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, battute per 6-0 6-1 in un’ora di gioco, e domenica disputeranno la finale per il titolo contro la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic. La coppia italiana ha parlato in conferenza stampa dopo il successo odierno.

Sara Errani sulle prossime avversarie: “Le conosciamo, e non hanno giocato insieme, sono una coppia nuova, credo, non so quante volte abbiano giocato insieme. Ci sarà sicuramente da studiarle bene, da guardare le loro partite e trovare un po’ come giocare. Le conosco singolarmente, non come coppia, quindi sono curiosa, anche oggi ho guardato un po’ la partita, però ovviamente non in maniera attenta nel vedere le cose, quindi poi mi metterò lì a guardare un po’ di video“. Sulla race che porta alle Finals: “Ancora manca tanto, però ovviamente fare questi punti è importante. L’anno è ancora lungo, adesso non so a che posto siamo nella race, eravamo 3, non so ora dove siamo, però sicuramente l’anno è ancora lungo, però fanno bene questi punti“.

Jasmine Paolini parla della statunitense Coco Gauff, da lei battuta a Roma, che è in finale in singolare: “Il tennis è così, io comunque anche se avessi vinto con Svitolina avrei avuto Swiatek, e comunque sarebbe stato un match duro. Non si sa mai come possono andare le cose, sinceramente da una parte sono contenta nel vedere Gauff, che ha fatto finale a Madrid, finale a Roma e finale qui, e io ho vinto con lei a Stoccarda ed ho vinto con lei a Roma. Quindi comunque è una cosa positiva, nel senso che sto giocando un buon tennis, ho giocato un buon tennis sulla terra, però il tennis è questo. Ognuno fa un percorso anche diverso durante il torneo, quindi da una parte sono contenta, però ora bisogna anche pensare ad un’altra superficie, quindi si va avanti“.

Sara Errani commenta molto positivamente la stagione su terra: “Io credo che comunque ora stiamo per finire la stagione della terra, sicuramente sulla terra siamo state molto continue ed abbiamo un gran livello. Prima di quella abbiamo fatto comunque un primo turno ad Indian Wells ed abbiamo fatto un secondo turno a Miami, un secondo a Madrid, quindi abbiamo fatto comunque anche un mesetto non buono, quindi sicuramente con queste condizioni siamo forti, dobbiamo ancora sicuramente migliorare anche sulle altre e cercare di avere continuità anche sulle altre superfici. Sicuramente siamo una delle migliori coppie, però credo che in questo ci abbia comunque aiutato la terra, le condizioni, queste condizioni ci aiutano rispetto alle altre, siamo state molto continue sulla terra anche dall’anno scorso nella stagione sulla terra, alle Olimpiadi, sulla terra abbiamo fatto molto bene, possiamo migliorare ed avere più continuità anche su altre superfici“.

Jasmine Paolini traccia infine un bilancio in generale prima dell’ultima fatica: “È un risultato sicuramente positivo, speriamo di giocare bene domenica, di fare una bella finale. Questo posto alla fine credo che sia un po’ speciale per tutte e due. Lei ha appena vinto il misto e l’anno scorso abbiamo vinto la medaglia ed abbiamo fatto finale, insomma è un posto un po’ particolare. Speriamo domenica di fare una buona partita“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini