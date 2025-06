Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 2 giugno: Boisson elimina Pegula! Ok Gauff

Si completa gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis, ormai privo di italiane: in campo la parte bassa del main draw. La grande sorpresa è data dal passaggio ai quarti della wild card transalpina Loïs Boisson.

La testa di serie numero 6, la russa Mirra Andreeva, elimina l’australiana Daria Kasatkina, numero 17, con lo score di 6-3 7-5, maturato in un’ora e 35 minuti di gioco. Nel primo set la russa piazza il break decisivo nell’ottavo game e poi vince per 6-3, mentre nella seconda frazione Andreeva dal 3-1 finisce sotto 3-5, ma annulla un set point nel decimo game e chiude i conti sul 7-5.

La wild card francese Loïs Boisson, firma l’impresa di giornata ed elimina in rimonta la numero 3 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, sconfitta con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo due ore e 42 minuti. Nel primo set Pegula dal 2-3 piazza un parziale di 16 punti a 3 e chiude sul 6-3, ma sia nella seconda che nella terza frazione, in entrambi i casi dopo aver recuperato un break di ritardo, il nono game è fatale alla statunitense e così la transalpina completa la rimonta con un duplice 6-4.

Il derby statunitense premia la testa di serie numero 7, Madison Keys, che estromette dal torneo la connazionale Hailey Baptiste, sconfitta con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e 36 minuti di gioco. Nella prima frazione lo strappo decisivo arriva nel sesto game e viene difeso fino al 6-3 conclusivo, mentre nel secondo set, dopo uno scambio di break tra quarto e quinto gioco, l’allungo definitivo arriva nell’undicesimo game, preludio alla chiusura sul 7-5.

La testa di serie numero 2, la statunitense Coco Gauff, regola la numero 20, la russa Ekaterina Alexandrova, battuta con il punteggio di 6-0 7-5 in un’ora e 23 minuti. Prima frazione a senso unico, con il solo sesto game lottato, e chiusa sul 6-0 in appena 28 minuti, mentre nella seconda partita, dopo uno scambio di break tra settimo ed ottavo game, lo strappo decisivo della nordamericana arriva nell’undicesimo gioco, spianando la strada alla vittoria per 7-5.

ROLAND GARROS 2025 – RISULTATI 2 GIUGNO

Tabellone singolare femminile – Ottavi di finale

Mirra Andreeva (Russia, 6) b. Daria Kasatkina (Australia, 17) 6-3 7-5

Loïs Boisson (Francia, WC) b. Jessica Pegula (Stati Uniti, 3) 3-6 6-4 6-4

Madison Keys (Stati Uniti, 7) b. Hailey Baptiste (Stati Uniti) 6-3 7-5

Coco Gauff (Stati Uniti, 2) b. Ekaterina Alexandrova (Russia, 20) 6-0 7-5