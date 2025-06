Roland Garros 2025, Paul, Alcaraz e Tiafoe si qualificano per i quarti

I match valevoli per gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone animano il programma della domenica del tabellone di singolare maschile del Roland Garros. Tommy Paul e Carlos Alcaraz passano il turno rispettando le attese della vigilia. Frances Tiafoe sfiderà il vincitore del duello Musetti-Rune.

Nel primo incontro di giornata lo statunitense Tommy Paul, semifinalista agli Internazionali d’Italia, disinnesca il pericolo Alexei Popyrin. L’americano, testa di serie numero 12, liquida 6-3 6-3 6-3 l’australiano, testa di serie numero 25, al termine di una sfida durato un’ora e cinquantuno minuti.

Perde ancora un set prima di poter esultare per l’importante affermazione Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, testa di serie numero due, piega 7-6(8) 6-3 4-6 6-3, in tre ore e diciannove minuti, lo statunitense Ben Shelton, tredicesimo favorito del torneo parigino. Decisivo per il successo del detentore del titolo la vittoria di un lunghissimo primo set e la capacità, dopo aver perso il terzo parziale di operare il break indirizzando così la partita sui binari favorevoli.

Frances Tiafoe rispetta il pronostico favorevole e si guadagna, per la prima volta, l’ingresso tra i migliori otto del torneo parigino. Il giocatore americano, testa di serie numero quindici, regola, in due ore e diciotto minuti, il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(4). Nei quarti di finale lo statunitense sfiderà il vincente del confronto Musetti-Rune.