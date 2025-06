A che ora le semifinali Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic oggi: programma Roland Garros, tv, streaming

Una giornata semplicemente tutta italiana sta per andare in scena al Roland Garros. Lorenzo Musetti è atteso alla sfida contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic. La prima volta di semifinali italiane a Parigi dal 1960 è qui, con diversi ordini di temi da sviscerare.

Qui, in breve, si riportano per buona misura quelli legati ai precedenti. Musetti ha vinto il primo dei confronti in carriera con Alcaraz, che ha però vinto tutti i successivi cinque, compresi quelli giocati nel 2025: la finale di Montecarlo e la semifinale di Roma. Sinner, invece, ha perso i primi tre giocati contro Djokovic, ma dal 2023 è 4-1, con il confronto in semifinale di Coppa Davis 2023 ad aver, molto probabilmente, cambiato sia il corso della storia personale di Jannik che di quella del tennis.

Le semifinali del Roland Garros 2025 Musetti-Alcaraz e Sinner-Djokovic si giocheranno a partire dalle ore 14:30. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà le Diretta Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

