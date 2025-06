Roland Garros 2025 oggi: orari 4 giugno, ordine di gioco, tv, streaming

Mercoledì 4 giugno al Roland Garros 2025 di tennis si concluderanno i quarti di finale dei tabelloni principali di singolare, maschile e femminile, e di doppio, maschile e femminile, infine si disputeranno entrambe le semifinali del torneo di doppio misto.

Scenderanno in campo in casa Italia Jannik Sinner nei quarti di finale del singolare maschile, nei quali sarà opposto al kazako Alexander Bublik, e Sara Errani ed Andrea Vavassori nelle semifinali del doppio misto, dove affronteranno la cinese Zhang Shuai ed il salvadoregno Marcelo Arevalo.

L’undicesima giornata del Roland Garros 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Mercoledì 4 giugno

Court Philippe Chatrier

Dalle 11.00

M. Keys (7)-C. Gauff (2)

M. Andreeva (6)-L. Boisson (WC)

J. Sinner (1)-A. Bublik

Non prima delle 20.15

A. Zverev (3)-N. Djokovic (6)

Court Suzanne Lenglen

Dalle 11.00

D. Hantuchova/F. Pennetta-T. Golovin/P. Parmentier

K. Siniakova/T. Townsend (1)-A. Danilina/A. Krunic

H. Nys/E. Roger-Vasselin (16)-S. Arends/L. Johnson

G. Forget/M. Llodra-H. Leconte/J.-W. Tsonga

K. Clijsters/M. Bahrami-A. Kontaveit/C. Pioline

Court Simonne Mathieu

Dalle 11.00

I. Begu/Y. Wickmayer (ALT)-U. Eikeri/E. Hozumi

I. Dodig/O. Luz-M. Granollers/H. Zeballos (5)

S. Errani/A. Vavassori (3)-S. Zhang/M. Arevalo (2)

D. Krawczyk/N. Skupski-T. Townsend/E. King (4)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.