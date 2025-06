Roland Garros 2025 oggi: orari 3 giugno, ordine di gioco, tv, streaming

La decima giornata di gare del Roland Garros propone i match dei quarti di finale del singolare maschile e femminile. È il momento della prova di maturità. Vincere ancora per conquistarsi il diritto di sfidare nuovamente Carlos Alcaraz. Nel terzo incontro sul Philippe Chatrier Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, affronta, Frances Tiafoe, favorito numero 15 del seeding. La partita contro Rune ha confermato la crescita di un giocatore che ha definitivamente svoltato dal punto di vista mentale e anche contro un cliente ostico come il danese è uscito prepotentemente alla distanza sfoderando tutta la sua classe.

Le oltre tre ore di lotta contro Ben Shelton invitano Carlos Alcaraz a tenere alta la concentrazione. Nessuna partita è scontata anche per il principale favorito al successo finale. Tommy Paul, recente semifinalista agli Internazionali d’Italia, è giocatore dal gran servizio che entrerà in campo per vendere cara la pelle.

In campo femminile la numero uno del mondo Aryna Sabalenka fronteggia la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero otto e oro olimpico a Parigi 2024. L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 13, prova a sbarrare la strada alla polacca Iga Swiatek, detentrice del titolo.

Nell’incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini, testa di serie numero 2, affrontano, primo match sul Court Suzanne-Lenglen, la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens. Il duo azzurro ritrova sulla propria strada le rivali affrontate e battute nella recente finale degli Internazionali d’Italia.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La decima giornata del Roland Garros inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 per l’intero arco di svolgimento, oltre che in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport proporrà la diretta testuale dei match di Lorenzo Musetti e del doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Martedì 03 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 Sabalenka (BLR) [1] -Zheng (CHN) [8] quarti di finale donne

Svitolina (UKR) [13]-Swiatek (POL) [5] – quarti di finale donne

Musetti (ITA) [8] – Tiafoe (USA) [15] quarti di finale uomini

Ore 20:15 Paul (USA) [12]-Alcaraz (SPA) [2] – quarti di finale uomini, sessione serale

Court Suzanne-Lenglen

Ore 11:00 Kudermetova/Mertens (RUS/BEL) [6] –Errani/Paolini (ITA) [2] quarti di finale doppio donne

Danilovic/Potapova (SRB/RUS) -Andreeva/Shnaider (RUS) [4] quarti di finale doppio donne

Clijsters/Petkovic (BEL/GER) -Hantuchova/Safarova (SLO/CZE)– doppio leggende donne

Kichenok/Pavic (UKR/CRO) [1] -Krawczyk /Skupski (USA/GBR) quarti di finale doppio misto

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Harrison/King (USA) [9] -Heliovaara-Patten (FIN/GBR) [2] – quarti di finale doppio uomini

Salisbury/Skupski (GBR) [8] -Ebden-Peers (AUS) [15] – quarti di finale doppio uomini

Townsend/King (USA) [4] -Siegemund-Roger-Vassellin (GER/FRA) – quarti di finale doppio misto

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1(dalle 11:00)

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); NOW Sky Go e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport