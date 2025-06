Roland Garros 2025 oggi: orari 2 giugno, ordine di gioco, tv, streaming

Si tinge anche d’azzurro il secondo lunedì del Roland Garros. Singolare, doppio maschile, doppio femminile, doppio misto: c’è un po’ di tutto in questo giorno che, oltre a ricordare la giornata cruciale per eccellenza della storia della Repubblica Italiana, ha tanto da raccontare a Parigi.

Sul Court Philippe Chatrier torna in sessione serale Jannik Sinner, che giusto sette giorni fa vi aveva dovuto affrontare Arthur Rinderknech, che aveva il pubblico di casa a favore. Stavolta c’è Andrey Rublev, con il russo che sta provando a risalire, ma con il quale il numero 1 del mondo sa come regolarsi. Ma è anche giorno di doppi: Sara Errani cerca sia i quarti di finale in quello femminile con Jasmine Paolini che la semifinale in misto con Andrea Vavassori. Questi, peraltro, è a caccia dei quarti nel maschile assieme a Simone Bolelli. E in mezzo c’è anche un programma che ha idealmente in Mirra Andreeva-Kasatkina il miglior match al femminile, nonché l’ultima speranza di Francia legata alla clamorosa cavalcata di Loïs Boisson.

La nona giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (sul secondo canale fino alle 20:40, qualora si proseguisse fino a quell’ora), oltre che in diretta streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una vasta gamma di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025: ORDINE DI GIOCO

Lunedì 2 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 Alexandrova [20]-Gauff (USA) [2] – Ottavi donne

Boisson (FRA) [WC]-Pegula (USA) [3] – Ottavi donne

Norrie (GBR)-Djokovic (SRB) [6] – Ottavi uomini

Ore 20:15 Sinner (ITA) [1]-Rublev [17] – Ottavi uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 M. Andreeva [6]-Kasatkina (AUS) [17] – Ottavi donne

Zverev (GER) [3]-Griekspoor (NED) – Ottavi uomini

Keys (USA) [7]-Baptiste (USA) – Ottavi donne

Bublik (KAZ)-Draper (GBR) [5] – Ottavi uomini

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [8]-Borges (POR)/Rinderknech (FRA) – 3° turno doppio uomini

Haddad Maia (BRA)/Siegemund (GER) [13]-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2] – 3° turno doppio donne

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [16] – 3° turno doppio uomini

Siniakova (CZE)/Townsend (USA)-Babos (HUN)/Stefani (BRA) [14] – 3° turno doppio donne

Danilina /KAZ)/Krunic (SRB)-Muhammad (USA)/Schuurs (NED) [5] – 3° turno doppio donne

Court 14

Ore 11:00 Rakhimova/Siskova (CZE)-Begu (ROU)/Wickmayer (BEL) – 3° turno doppio donne

Ebden (AUS)/Peers (AUS) [15]-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4] – 3° turno doppio uomini

Arends (NED)/Johnson (GBR)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [6] – 3° turno doppio uomini

Nicholls (GBR)/Patten (GBR)-Errani (ITA)/Vavassori (ITA) [3] – Quarti doppio misto

Olmos (MEX)/Glasspool (GBR)-Zhang (CHN)/Arevalo (ESA) [2] – Quarti doppio misto

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2 (sul 2° canale fino alle 20:40)

Diretta streaming: Discovery+ (tutti i campi); SkyGo, Now e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)