Roland Garros 2025 oggi: orari 1° giugno, ordine di gioco, tv, streaming

Oggi, domenica 1° giugno, giornata dedicata agli ottavi di finale della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta di quello femminile. In casa Italia scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, che sognano di entrare nei quarti e di proseguire l’avventura nel Roland Garros.

Musetti affronterà il danese Holger Rune nella sessione serale sul campo Philippe Chatrier. Sarà un match molto complicato per il toscano, al cospetto di un avversario capace di elevare come pochi il suo tennis. Dopo non aver brillato più di tanto contro l’argentino Mariano Navone, Lorenzo si augura di esprimere la sua miglior versione, altrimenti l’avventura rischia di chiudersi.

Un po’ lo stesso discorso vale per Paolini, opposta all’ucraina Elina Svitolina. La toscana aprirà il programma del Centrale e l’approccio al match farà la differenza. Non è lusinghiero il precedente recente tra le due, ovvero agli Australian Open di quest’anno. A Melbourne, infatti, Svitolina si impose in rimonta. Jasmine vorrà imparare da quell’esperienza e trovare le soluzioni. Saranno da considerare poi in questo discorso anche la coppia del doppio misto formata da Sara Errani e Andrea Vavassori.

La giornata di incontri del Roland Garros di oggi sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport1 HD e su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match di Musetti, Paolini e di Errani/Vavassori.

ROLAND GARROS 2025 OGGI ORDINE DI GIOCO

Domenica 1° giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Jasmine Paolini ITA vs Elina Svitolina UKR

Elena Rybakina KAZ vs Iga Swiatek POL

Ben Shelton USA vs Carlos Alcaraz ESP

Lorenzo Musetti ITA vs Holger Rune DEN (20.15)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Alexei Popyrin AUS vs Tommy Paul USA

Liudmila Samsonova — vs Qinwen Zheng CHN

Aryna Sabalenka — vs Amanda Anisimova USA

Frances Tiafoe USA vs Daniel Altmaier GER

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Austin Krajicek USA / Santiago Gonzalez MEX vs Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP

Diane Parry FRA / Caroline Garcia FRA vs Diana Shnaider — / Mirra Andreeva —

Orlando Luz BRA / Ivan Dodig CRO vs John-Patrick Smith AUS / Fernando Romboli BRA

Christian Harrison USA / Nicole Melichar-martinez USA vs Edouard Roger-vasselin FRA / Laura Siegemund GER

Court 14 – Ore: 11:00

Eri Hozumi JPN / Ulrikke Eikeri NOR vs Viktoriya Tomova BUL / Rebecca Sramkova SVK

Adam Pavlasek CZE / Rohan Bopanna IND vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

Anastasia Potapova — / Olga Danilovic SRB vs Olivia Nicholls GBR / Tereza Mihalikova SVK

Evan King USA / Taylor Townsend USA vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Estelle Cascino FRA

Court 7 – Ore: 11:00

Aaron Gabet FRA vs Savva Rybkin —

Robert Galloway USA / Yuki Bhambri IND vs Evan King USA / Christian Harrison USA

Ophélie Boullay FRA vs Nauhany Vitoria Leme da silva BRA

Robert Galloway USA / Xinyu Jiang CHN vs Andrea Vavassori ITA / Sara Errani ITA

Maxwell Exsted USA vs Mathys Domenc FRA

