Roland Garros 2025, Jasmine Paolini: “Sara, per me sei una leggenda”. Errani: “Questo campo il migliore del mondo”

Una premiazione dai contorni davvero commoventi, quella che va in scena al Roland Garros dopo la vittoria nel torneo di doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini in finale sul duo moscovita di nazionalità kazaka-serba composto da Anna Danilina e Aleksandra Krunic. A fare il giro del mondo, in particolare, sono le parole della toscana.

Prima i commenti per le avversarie e al team: “Innanzitutto complimenti, avete giocato un gran torneo. Se continuate a giocare così giocherete un’altra finale qui e da altre parti. Vorrei ringraziare il nostro team, è bellissimo avervi con noi. Siamo qui da 20 giorni, è bello divertirsi sempre con voi. Grazie ai ragazzi italiani. Siete pazzeschi, grazie davvero per essere qua. Non so cosa dire, sono felicissima di questo titolo. L’anno scorso abbiamo perso in finale, era stata dura, e alla fine ce l’abbiamo fatta a vincere il torneo“.

Poi le splendide parole verso Sara Errani: “Voglio dire una cosa. Grazie a Sara, è stato il suo ultimo torneo in singolare qui. Vorrei dirle grazie davvero, sei un’ispirazione per me. Sei una grande campionessa, una grande persona, forse una persona ancora migliore di quanto tu sia una grande giocatrice. Mi hai resa una giocatrice migliore, è bellissimo averti nel mio team e dividere questi momenti con te è qualcosa di speciale. Sei una leggenda per me“.

Sara, di rimando: “Ora è difficile parlare per me… prima di tutto avete giocato un gran torneo, due ottime settimane e anche oggi ci avete reso la vita dura. Grazie a tutti per essere stati qui, è stato incredibile giocare di nuovo su questo campo. Posso dire che questo è il migliore nel mondo, e quello su cui ho i migliori ricordi. Grazie a Jasmine, la cosa tua speciale è l’energia positiva di tutti i giorni. Sono felicissima. E al mio team, siamo così fortunate di avere tutti voi nella nostra vita. E’ dura perché nel tennis non ci fermiamo mai. A Roma ho vissuto tante cose belle, qui ho vinto il misto, ma non puoi mai fermarti a festeggiare e magari non riesci ad apprezzare quello che sta capitando perché non puoi fermarti a goderti le emozioni, non ti puoi distrarre. Ora devo cercare di rendermi conto di quello che abbiamo fatto, vincere uno Slam, la cosa migliore del mondo. Grazie alla mia famiglia, grazie a tutti, ci avete fatto sentire benissimo in campo“.

E poi in italiano: “Grazie davvero per il tifo, queste tre settimane sono state lunghe e faticose, ma le avete fatte diventare davvero speciali. Vedremo cosa proporrà il futuro!“