Roland Garros 2025, Bolelli/Vavassori si arrendono ai campioni olimpici Ebden/Peers

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori al Roland Garros 2025. I finalisti dell’anno scorso si sono arresi ai campioni olimpici Matthew Ebden/John Peers in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Una sfida sicuramente complicata per i due azzurri, che si sono trovati di fronte una coppia decisamente esperta e che su questi campi era riuscita a conquistare una storica medaglia d’oro alle Olimpiadi.

Non sono bastati a Bolelli/Vavassori i cinque ace contro i tre degli avversari, che hanno pure commesso quattro doppi falli contro il solo della coppia italiana. Ebden/Peers hanno vinto il 78% dei punti quando hanno servito la prima contro il 70% degli italiani. Sono 33 i vincenti di Ebden/Peers contro i 30 di Bolelli/Vavassori, che hanno commesso un errore forzato in più (19 contro 18).

Inizio di partita subito in salita per gli azzurri, che perdono il servizio per la prima volta nel torneo. Bolelli/Vavassori hanno la palla del controbreak immediata, ma Ebden chiude ottimamente a rete con lo smash. Nel quinto game la coppia italiana si trova ad affrontare quattro palle break e purtroppo arriva il doppio fallo di Bolelli. Nell’ottavo gioco Ebden/Peers annullano due palle break e poi chiudono sul 6-2 un primo set dominato.

In avvio di secondo set Bolelli/Vavassori si costruiscono tre chance di break, ma a rete gli australiani sono implacabili e riescono ad annullarle tutte. Gli azzurri risentono dell’occasione persa e nel terzo game perdono la battuta. Ebden/Peers annullano poi ancora tre palle del contrbreak, riuscendo ad allungare. Nel sesto gioco, però, finalmente Bolelli/Vavassori ottengono il controbreak, a zero, e agguantano la parità. Si segue l’andamento dei turni di servizio e si arriva al tie-break, che è molto combattuto, con gli azzurri sempre ad inseguire e con Ebden/Peers che alla fine chiudono 8-6, qualificandosi per i quarti di finale.