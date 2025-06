Roberto Baggio su Jannik Sinner: “E’ un esempio da seguire, gli auguro di rimanere sempre umile”

Inutile negarlo. Ritrovare una figura come Roberto Baggio, davanti agli schermi, un po’ di effetto lo fa. Il “Divin Codino“, che tante emozioni ha regalato ai tifosi italiani con il pallone tra i piedi, manca come il pane in questo periodo storico del calcio italiano. Quest’oggi la Nazionale di Luciano Spalletti è attesa da una difficile trasferta contro la Norvegia, nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, e uno come Baggio non è tra le fila della selezione tricolore.

“Se mi manca il campo? Mi piacerebbe giocare ma oramai non posso fare più nulla, sarebbe troppo rischio. Quando entro in campo? È una delle pochissime cose per cui provo invidia. Non mi alleno da non so quanti anni perchè per me fare qualsiasi tipo di attività vuol dire crearmi dei problemi fisici“, le sue parole in qualità di ospite del podcast Basemant di Gianluca Gazzoli, in onda su Youtube.

“Quando ho smesso per me è stata quasi una liberazione. Gli ultimi anni giocavo e poi il lunedì e martedì dovevo stare fermo perchè mi si gonfiavano le ginocchia. L’ho fatto perchè ero animato da una passione infinita“, ha rivelato Baggio. Calcio che l’ex campione nostrano fatica a seguire per una piega sempre più ‘commerciale’, ma lo sport rimane comunque al centro delle sue attenzioni.

Non sorprende, quindi, l’idea che l’ex fuoriclasse veneto si è fatto di Jannik Sinner, n.1 del mondo del tennis, incontrato nel giorno della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: “Lui è un esempio da seguire. L’augurio che gli faccio è che possa rimanere così, umile. Il mondo dello sport ha bisogno di persone così, mi auguro che venga preso a modello da tanti giovani“.