Remco Evenepoel: “Sorpreso dei distacchi, bella reazione in salita. Vittoria per Lefevere”

Remco Evenepoel ha dominato la cronometro del Giro del Delfinato, infliggendo distacchi importanti allo sloveno Tadej Pogacar e al danese Jonas Vingegaard. Il Campione Olimpico delle prove contro il tempo ha sfruttato al meglio i 17,6 km di questa specialità per conquistare la maglia gialla e lanciarsi con ottimismo verso il fine settimana in montagna che deciderà la classifica generale.

Remco Evenepoel ha analizzato la propria prestazione nell’intervista al termine della tappa: “Una cronometro dura, mi ha ricordato la prima delle due cronometro del Tour de France dell’anno scorso. Ho cercato di andare il più forte possibile fino all’intermedio e poi sapevo che dovevano mantenere un passo veloce, c’era vento contrario. Questo vento contrario mi ha fatto pensare di dover adottare la migliore posizione aerodinamica per avere un vantaggio rispetto agli altri“.

Il fuoriclasse belga ha poi proseguito: “Volevo vincere e basta, questa è la vittoria numero 1000 per la squadra, è qualcosa di storico e ne andiamo fieri: è anche per Lefevere e per tutta la sua carriera“.

Il capitano della Soudal Quick-Step si è soffermato sugli importanti distacchi inflitti agli avversari più quotati: “Sono sorpreso dei distacchi, mi sono concentrato sulla mia cronometro: avevamo un piano perfetto e ho spinto fino al traguardo, un bel distacco in una cronometro così breve. Mettere più di un secondo al chilometro su tutti quanti è molto positivo. Ho avuto un bel feeling e anche questo è positivo, mi sento molto bene e molto meglio rispetto alla condizione dell’anno scorso“.

Il 25enne si è proiettato verso il Tour de France: “Continuerò a concentrarmi ogni settimana verso il Tour de France, voglio andare a tutta nei giorni in cui si lotterà per la classifica generale. La salita di oggi era un bel test per vedere come le gambe reagivano, ho fatto la salita come volevo, in posizione da cronometro e tutto è andato veramente bene, ho fatto un passo in avanti importante. Sono molto fiducioso di poter fare bene anche nel fine settimana“.