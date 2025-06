Recalcati va giù pesante: “Italia, in ritardo su tutto di 10 anni…”

A pochi giorni dalla rinuncia ufficiale alla wild card per partecipare ai Mondiali in Spagna, Carlo Recalcati ha rilasciato una lunga intervista a Sportxpress per parlare del momento che sta attraversando il movimento cestistico nazionale: “La crisi del basket italiano rispecchia quella del Paese – ha affermato il ct argento olimpico ad Atene 2004 – è arrivato il momento di tirare fuori qualche idea vincente andando anche controcorrente per risvegliare l’attenzione dell’opinione pubblica“.

Il coach di Montegranaro parte da una possibile riforma dei campionati con divisioni in Conference stile NBA: “Bisogna superare lo scetticismo sull’introduzione di novità quali il blocco delle retrocessioni: se si ha un po’ di coraggio e si cerca di fare qualcosa di innovativo l’appassionato riesce a capire. Noi invece – aggiunge Recalcati – abbiamo una cattiva opinione dei nostri appassionati, li sottovalutiamo, pensando che non siano in grado di capire e che vivano solamente di passione esasperata quando in realtà abbiamo un movimento di tifosi, appassionati e opinionisti in grado di recepire e capire, anzi forse sono un po’ più avanti degli stessi addetti ai lavori e per questo motiv meritano di più”.

Sulla Nazionale: “Quando dicemmo che eravamo a livello zero si pensava che lo dicessimo perché così il nostro successo avrebbe avuto ancora più valore ma in realtà era una fotografia reale della situazione – analizza l’ex ct azzurro – oggi inoltre non abbiamo neanche più personaggi capaci di intercettare pubblico anche non cestistico come erano capaci di fare Myers e Pozzecco: l’unico oggi potrebbe essere Gallinari, però è lontano e ora è anche infortunato. La rinuncia ai Mondiali poi impoverisce anche il nostro movimento, negandogli una vetrina internazionale che in passato ci ha giocato e non poco“.

Chiosa sulla questione wild card: “Si conoscevano sin dall’inizio quali erano le condizioni per poter partecipare ai Mondiali – conclude Recalcati – nel 2006 ci faceva comodo partecipare e sfruttammo questa chance quindi è inutile fare gli ipocriti…”

