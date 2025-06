Ranking WTA (23 giugno 2025): Jasmine Paolini torna n.4 del mondo, Sabalenka sul trono

Una nuova settimana ha inizio e alcuni aggiornamenti ci sono nella classifica mondiale del tennis femminile. La regina è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka. La nativa di Minsk comanda con 11640 punti, a precedere la statunitense Coco Gauff (7899) e l’altra americana Jessica Pegula (6048). Immediatamente alle loro spalle c’è una novità.

Il ritorno al n.4 del mondo di Jasmine Paolini. Nonostante una brutta prestazione a Berlino (sconfitta all’esordio contro Ons Jabeur), la toscana ha scalzato dalla quarta piazza la cinese Qinwen Zheng per via delle scadenze nel ranking e per appena 3 punti la precede nella graduatoria. Chiaramente si parla di una situazione in evoluzione, ben sapendo che a Wimbledon Jasmine avrà oltre 1000 punti da dover compensare, ricordando la finale raggiunta l’anno passato a Londra.

RANKING WTA (TOP-10)

1. Aryna Sabalenka 11640

2. Coco Gauff 7899

3. Jessica Pegula 6048

4. Jasmine Paolini 4806

5. Qinwen Zheng 4803

6. Madison Keys 4699

7. Mirra Andreeva 4636

8. Iga Swiatek 4618

9. Paula Badosa 3727

10. Emma Navarro 3697

Parlando delle altre italiane, Lucia Bronzetti si conferma n.2 d’Italia (n.61) ed è l’unica azzurra, oltre chiaramente a Paolini, a trovarsi nell’ambita un top-100. Un dato sicuramente poco confortante, se si considera che Elisabetta Cocciaretto abbia perso ben 17 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento e sia n.122. Da segnalare, in positivo, l’entrata nel club della top-300 della giovane Tyra Grant.

TOP-10 ITALIANE

Lunedì 23 giugno 2025

61. Lucia Bronzetti 1014

122. Elisabetta Cocciaretto 598

162. Lucrezia Stefanini 452

185. Nuria Brancaccio 384

190. Martina Trevisan 371

218. Giorgia Pedone 336

252. Camilla Rosatello 292

277. Nicole Fossa Huergo 261

280. Tyra Caterina Grant 260