Ranking UCI (3 giugno): l’Italia perde il podio dopo il Giro, che volo di Pellizzari, Ciccone miglior azzurro

Ci sono dei segnali di ripresa per l’Italia nell’universo ciclismo, ma i risultati ottenuti al Giro d’Italia non sono stati di primissima fascia e purtroppo il Bel Paese è scivolato indietro di due posizioni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’anno scorso erano state conquistate cinque tappe (tre da Jonathan Milan, una da Filippo Ganna, una da Andrea Vendrame), mentre in questa edizione si è festeggiato soltanto una volta con Christian Scaroni. In classifica generale si sono distinti Damiano Caruso (quinto) e Giulio Pellizzari (sesto), dunque meglio della quinta piazza ottenuta dodici mesi fa da Antonio Tiberi, ed è stata anche festeggiata la maglia azzurra di miglior scalatore con Lorenzo Fortunato (nel 2024 si celebrò la ciclamino di Milan).

L’Italia ha subito il sorpasso da parte di Spagna e Danimarca ed è tallonata dalla Gran Bretagna dopo il trionfo di Simon Yates nella Corsa Rosa. Giulio Ciccone si è dovuto ritirare dopo la caduta subita a Nova Gorica, ma è comunque riuscito a guadagnare un paio di posizioni: ora occupa la quindicesima piazza ed è il migliore italiano in graduatoria. L’abruzzese ha infatti scavalcato Filippo Ganna (scivolato indietro di tre piazze, ora 17mo) e Jonathan Milan (ne ha perse ben 27, ora 42mo), i quali non erano presenti sulle strade del Bel Paese e non hanno potuto difendere i risultati dello scorso anno. La maglia azzurra ha permesso a Lorenzo Fortunato di scalare dieci posizioni e inserirsi al 49mo posto.

Superlativo balzo in avanti di Giulio Pellizzari, il quale ha recuperato ben 44 piazze e si è issato in 77ma posizione: il sesto posto al Giro d’Italia, dopo aver lavorato come gregario di Primoz Roglic, lo ha portato di forza nella top-100 e ha dimostrato di avere tutti i mezzi per crescere. Purtroppo Antonio Tiberi è caduto ed è poi andato in crisi sul Mortirolo, uscendo di classificata e non riuscendo a replicare il quinto posto dell’anno scorso: 37 piazze perse e 72mo gradino. Nel mezzo Diego Ulissi (51mo, +21 con tanto di giorno in maglia rosa) e Christian Scaroni (53mo, +26 con il successo di tappa).

Damiano Caruso fa registrare un clamoroso +255 in virtù del quinto posto nella Corsa Rosa ed è volato in 114ma piazza dietro a Simone Velasco (78mo), Edoardo Zambanini (80mo) e Matteo Trentin (101mo). Sono più indietro Matteo Moschetti (117mo), Andrea Bagioli (118mo), Edoardo Affini (133mo), Davide Piganzoli (141mo) e Filippo Baroncini (159mo). Di seguito il ranking UCI aggiornato a martedì 3 giugno, la prossima revisione è prevista tra sette giorni.

Lo sloveno Tadej Pogacar si conferma il numero 1 del mondo anche se non ha difeso il sigillo dell’anno scorso e conserva più quattromila punti di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, mentre il danese Mads Pedersen è balzato in terza piazza grazie ai successi di tappa e alla maglia ciclamino (sei posizioni guadagnate). Ingresso perentorio in top-10 per l’ecuadoriano Richard Carapaz, che scala 18 posizioni e si inserisce al nono posto grazie al terzo gradino del podio conquistato al Giro d’Italia. Il belga Wout van Aert resta quarta davanti allo sloveno Primoz Roglic e all’olandese Mathieu van der Poel.

RANKING UCI (3 giugno 2025)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 10.545

2. Remco Evenepoel (Belgio) 5.972

3. Mads Pedersen (Danimarca) 4.645,57

4. Wout van Aert (Belgio) 4.297

5. Primoz Roglic (Belgio) 4.177

6. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 3.703

7. Joao Almeida (Portogallo) 3.651,57

8. Biniam Girmay (Eritrea) 3.460

9. Richard Carapaz (Ecuador) 3.204

10. Enric Mas (Spagna) 3.095

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

15. Giulio Ciccone 2.669

17. Filippo Ganna 2.557,67

42. Jonathan Milan 1.497,86

49. Lorenzo Fortunato 1.420

51. Diego Ulissi 1.392

53. Christian Scaroni 1.376

72. Antonio Tiberi 1.140

77. Giulio Pellizzari 1.118

78. Simone Velasco 1.114

80. Edoardo Zambanini 1.059

101. Matteo Trentin 869

114. Damiano Caruso 774

117. Matteo Moschetti 760

118. Andrea Bagioli 750

133. Edoardo Affini 701.57

141. Davide Piganzoli 666

159. Filippo Baroncini 529,43

161. Vincenzo Albanese 591,5

178. Filippo Zana 544,14

187. Alberto Bettiol 530

196. Alessandro Covi

200. Giovanni Aleotti

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 20.974,72

2. Slovenia 16.359,14

3. Spagna 14.390,43

4. Danimarca 14.244,66

5. Italia 13.170,53

6. Gran Bretagna 12.990,86

7. Australia 11.278,19

8. Paesi Bassi 10.762,29

9. Francia 10.338,57

10. USA 9.667,49